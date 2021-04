Noch bis Ende April läuft die Ausstellung „Zerstörung - Befreiung - Wiederaufbau - Die Ev. Kirchengemeinde Bismarck 1940 bis 1950" in der Christuskirche am Trinenkamp 46 in Gelsenkirchen.

Zeit-Zeugnisse „Zerstörung - Befreiung - Wiederaufbau“ in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen-Bismarck. Die historische Ausstellung in der Gelsenkirchener Christuskirche am Trinenkamp läuft bis Ende April. Sie liefert Einblicke in die Zeit bis 1950.

Noch bis Ende April läuft die im September 2020 eröffnete und bisher gut besuchte Ausstellung „Zerstörung - Befreiung - Wiederaufbau - Die Ev. Kirchengemeinde Bismarck 1940 bis 1950“. Realisiert hat die erneute Schau mit vielen Details und Dokumenten der Förderverein der evangelischen Christuskirche in der denkmalgeschützten historischen Christuskirche am Trinenkamp 46 in Bismarck.

Bilder und Dokumente aus dem historischen Archiv der Gelsenkirchener Gemeinde

Sie zeigt zahlreiche Objekte zu Alltagsleben, Bombenangriffen und Luftschutz am Ende des Zweiten. Weltkriegs sowie Uniformen und Militärausrüstung der amerikanischen Befreier von 1945. Abgerundet wird die Ausstellung durch Bilder und Dokumente aus dem historischen Archiv der Gemeinde, Aussagen von Zeitzeugen und ein lebensgroßes Diorama von der Baustelle beim Wiederaufbau der zerstörten Christuskirche in der Zeit von 1947 bis 1950.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen? Dann können Sie hier unseren kostenlosen Newsletter abonnieren +++

Besichtigungsmöglichkeiten bestehen bis einschließlich Mittwoch 28. April zu folgenden Zeiten: Montag bis Freitag stündlich zwischen 17 und 19 Uhr, samstags und sonntags stündlich zwischen 10 und 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, alle Hygiene- und Schutzauflagen werden laut Benjamin Bork, einem der Schau-Organisatoren, strikt eingehalten. Ferner gilt: Maximal ein Haushalt pro Termin darf in die Ausstellung. Eine vorherige Anmeldung bis spätestens zum Vortag ist nötig. Die Anmeldung ist unter unter 0209 95680566 möglich.

Verfolgen Sie die aktuelle Entwicklung zum Coronavirus in Gelsenkirchen in unserem Newsblog

Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook