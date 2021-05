Zentraldeponie: Trauer und Protest mit 34 grünen Kreuzen

Als Kunstaktion „gegen Tod und Zerstörung“ versteht die Bürgerinitiative den Protest an der Zentraldeponie Emscherbruch in Gelsenkirchen. Dort hängen 34 grüne Kreuze am Zaun.

Gelsenkirchen. 34 grüne Kreuze an der Zentraldeponie Emscherbruch signalisieren aus Sicht der Initiative „Uns stinkt’s“: Betrieb bringt „Tod und Zerstörung“.

Zeichen hat die Bürgerinitiative „Uns stinkt’s“ mit einer „Kunstaktion“ an der Zentraldeponie Emscherbruch setzen wollen: Es hängen 34 grüne Kreuze am Zaun der Zentraldeponie, „um den Tod von 34.000 Quadratmetern Wald durch den Deponiebetreiber AGR mbH im Januar zu betrauern“. Die Kreuze verstehen dei Initiativler als „Protest gegen die AGR mbH als Deponiebetreiber wegen der anhaltenden Verschmutzung unserer Umwelt durch Schadstoffe in der Luft und im Wasser sowie der Zerstörung von wichtigen Waldflächen in unserer Nähe“.

„Im Sinne der Menschen und nicht des Profits entscheiden“

Nach 50 Jahren, in denen Menschen Verantwortung für das Ruhrgebiet und den Regierungsbezirk Münster übernommen haben, solle die Deponie endlich stillgelegt werden, um den Menschen vor Ort eine Verbesserung der Lebenslage zu ermöglichen, argumentiert die Bürgerinitiative.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen? Dann können Sie hier unseren kostenlosen Newsletter abonnieren +++

„Es erkranken und sterben heutzutage zu viele Menschen in Herne und Gelsenkirchen an Krebs, als dass wir es uns erlauben könnten, weitere Belastungen in unserem Lebensraum zuzulassen“, betont Heinz-Peter Jäkel, Sprecher der Initiative. Hier müsse die Politik und vor allem die entscheidende Behörde - die Bezirksregierung Münster - im Sinne der Menschen und nicht des Profits entscheiden.

Verfolgen Sie die aktuelle Entwicklung zum Coronavirus in Gelsenkirchen in unserem Newsblog

Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen