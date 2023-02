Zentraldeponie: Einbrecher stehlen nachts 200 Liter Diesel

Gelsenkirchen. Dreiste Spritdiebe sind aufs Gelände der Zentraldeponie in Gelsenkirchen eingedrungen und erbeuteten aus Baustellenfahrzeugen 200 Liter Diesel.

Einbruch und Kraftstoffdiebstahl in der Resser Mark: Bislang unbekannte Täter sind laut Polizei Gelsenkirchen am Abend von Mittwoch auf Donnerstag auf das Werksgelände der Zentraldeponie an der Wiedehopfstraße eingedrungen, beschädigten dort gleich mehrere Baustellenfahrzeuge und erbeuteten zudem rund 200 Liter Diesel.

Polizei Gelsenkirchen sucht mögliche Zeugen der Tat

Der Diebstahl muss sich laut Polizei zwischen Mittwochabend um 17.30 Uhr und Donnerstagmorgen um 7 Uhr ereignet haben. Die Ermittler suchen nun Zeugen, die in diesem Bereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Hinweise an die Kripo unter: 0209 365 8212 oder 0209 365 8240.

