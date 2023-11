Zentralbad-Gelände: Was wollen Gelsenkirchener wirklich?

Gelsenkirchen. Die FDP geht neue Wege und startet eine Umfrage zum Zentralbad-Gelände. Die Fraktion will ein „Haus für alle“ – was wollen die Gelsenkirchener?

Während Gelsenkirchens Stadtverwaltung aus der Zentralbad-Baugrube am liebsten einen Bildungscampus für rund 7000 Berufsschüler machen möchte, schwebt der Gelsenkirchener FDP ein „Haus für alle Gelsenkirchener“ mit Gastronomie, einer Rooftop-Bar, Coworking-Spaces, Skaterbahn sowie einer modernen Stadtbücherei oder VHS vor. Jetzt will die Fraktion wissen, ob das andere Bürgerinnen und Bürger der Stadt ähnlich sehen – und hat dafür nun eine Umfrage gestartet.

FDP Gelsenkirchen will am 11. November mit Bürgern über Zentralbad-Pläne diskutieren

„Wir sind in den vergangenen Wochen von zahlreichen Bürger:innen angesprochen worden. Viele sehen die Pläne der Verwaltung ähnlich kritisch wie wir“, teilte FDP-Fraktionschefin Susanne Cichos mit. Am Samstag, 11. November, wollen Fraktionsmitglieder daher von 10.30 Uhr bis 14 Uhr auf dem Heinrich-König-Platz mit interessierten Gelsenkirchenern über das Projekt diskutieren. Auch am vergangenen Samstag waren bereits Lokalpolitiker der Liberalen vor Ort.

„Grundsätzlich stimmen wir zu, dass die Berufskollegs saniert werden müssen“, erläutert der FDP-Stadtverordnete Christoph Klug die Sicht seiner Fraktion. „Wir sollten aber weiterdenken als reflexartig alle Probleme auf dem freien Filetgrundstück am Musiktheater lösen zu wollen.“ Es sei zudem keine gute Idee, die Berufskollegs im Süden zu konzentrieren. „Wir haben in dieser Stadt zwei Zentren und es kann nicht sein, dass seit Jahren der Norden systematisch benachteiligt wird“, meint Susanne Cichos.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt und auf TikTok. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

An den Ständen in der Innenstadt hat die FDP Umfragekarten vorbereitet, die vor Ort anonym ausgefüllt werden können. „Als Digitalisierungspartei haben wir die Karten mit einem QR-Code versehen, so dass jeder auch über sein Handy voten kann“, so Christoph Klug. Die Karten wurden auch bereits in ausgewählten Geschäften südlich und nördlich des Kanals verteilt. Möglich ist eine Teilnahme an der Umfrage auch unter umfrage.fdp-ge.de.



Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen