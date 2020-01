Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zeitzeugen gesucht

Zum Jubiläum des Rosenmontagszuges in Erle sucht die WAZ Zeitzeugen, die damals mit dabei waren, egal ob als Zuschauer oder Aktive.

Wenn auch Sie Ihre Erinnerungen teilen möchten, können Sie sich in der Redaktion melden unter der Rufnummer 0209 1709430 oder per Mail an redaktion.gelsenkirchen@waz.de