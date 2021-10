Jugendkultur #Your Zone!3: Rapper Weekend tritt in Gelsenkirchen auf

Gelsenkirchen. Mit besonderem Lineup startet wieder die Jugendkultur: Bei #Your Zone!3 sind bekannte Köpfe wie der Rapper Weekend oder Miedya Mahmod dabei.

Endlich wieder Kultur, Jugendkultur: Für das erste Novemberwochenende kündigt sich Großes an. Der Jugendring Gelsenkirchen will am Samstag, 6. November, unter dem Titel „#Your Zone!3 – support your local“, die Veranstaltungsreihe zur Förderung und Unterstützung der Jugendkultur in der Stadt fortsetzen. Mit bekannten Gästen: Der in Gelsenkirchen aufgewachsene Rapper Weekend will kommen, angekündigt haben sich auch Miedya Mahmod, die „International Dance Sensation“ der Hasseler Schreberjugend oder Ken Kaneki Ganove.

Jugendkultur-Festival in Gelsenkirchen: Rapper Weekend hat sich angekündigt

Los geht es ab 18 Uhr auf der Bühne des Theaters der Evangelischen Gesamtschule Bismarck (Laarstraße 41). Als Besonderheit in diesem Jahr wird die Veranstaltung sowohl für ein Live-Publikum vor Ort als auch per kostenlosem Stream via dringeblieben.de angeboten.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen? Dann können Sie hier unseren kostenlosen Newsletter abonnieren +++

Die Ursprungsidee zu der Jugendkulturreihe hatten junge Ehrenamtliche der Gelsenkirchener Jugendverbände, die im Jugendring Gelsenkirchen organisiert sind. Nach einem erfolgreichen Auftakt im Jahr 2019, musste der Auftrittsabend von RebellComedy 2020 coronabedingt in letzter Minute doch noch abgesagt werden.

Davon hätten sich die jungen Menschen des Jugendrings nicht entmutigen lassen und weiterhin Ideen zu möglichen Veranstaltungsformaten entwickelt, heißt es in einer Mitteilung. Der Plan: Ein regelmäßiges Angebot, um jungen Menschen eine Live-Veranstaltung in jugendgerechtem Format zu ermöglichen – vor Ort und nicht in den Nachbarstädten.

#Your Zone!3 in Gelsenkirchen: Hier gibt es die Tickets für das Festival

Der Einlass für die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr, der Eintritt kostet fünf Euro, der Livestream ist kostenlos. Die Vorverkaufsstellen: das DGB – Haus der Jugend (Gabelsbergerstraße 12, jeweils Montag bis Donnerstag von 10 bis 17 Uhr), bei der Sportjugend Gelsenkirchen / Trendsportanlage im Consol (Klarastraße 45, jeweils montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr), beim Jugendring Gelsenkirchen (Kurt- Schumacher- Straße 4, jeweils Montag und Donnerstag von 8.30 bis 15.30 Uhr oder nach vorheriger telefonischer Absprache unter 0209/169-93 47), oder bei den Falken (Düppelstraße 51, montags bis freitags von 9 bis 15 Uhr).

Weitere Informationen sowie den Zugang zum Livestream gibt es im Netz unter jugendring-gelsenkirchen.de.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen