Yoga bis Teezeit: Kurs-Vielfalt im Weber-Haus Gelsenkirchen

Gelsenkirchen-Buer. Teatime auf Englisch, „Rückilates“ oder Rad-Workshop: Das neue Programm der Gelsenkirchener Familienbildungsstätte bietet eine Kurs-Wundertüte.

Zur Teezeit nach London? Israelischen Trendgerichten nachspüren? Oder doch lieber die bodenständige österreichische Alpenküche entdecken? Wer da (kulinarisches) Fernweh entwickelt, dem kann geholfen werden – Pandemie hin oder her: Die katholische Familienbildungsstätte Helene-Weber-Haus (HWH) hat gerade ihr neues Programm für 2022 herausgebracht, zahlreiche Kochkurse inklusive.

(Sich) einfach mal überraschen (lassen): Dieses inoffizielle Motto gilt auch 2022 für das HWH an der Westerholter Straße 10. Denn die prall gefüllte Wundertüte bietet wieder jede Menge Angebote für Familien im Erziehungsalltag, für Kreativ-Begeisterte, Bewegungs-, Politik-, Sprachen- und Musik-Fans.

Gelsenkirchener Helene-Weber-Haus bietet Kurse für alle Lebensphasen

Die katholische Familienbildungsstätte Helene-Weber-Haus an der Westerholter Straße 10 in Gelsenkirchen-Buer bietet in ihrem neuen Programm für 2022 wieder eine prall gefüllte Wundertüte mit Kursen für Interessierte in jedem Lebensalter. Foto: Joachim Kleine-Büning / WAZ FotoPool

Ob nun Pekip für Säuglinge, Baby-Massage, Yoga für Schwangere, das Abenteuer Pubertät oder Tipps für den Umgang mit trauernden Kindern: Für Eltern und deren Nachwuchs hat das HWH einen bunten Strauß an Kursen im Programm, die teilweise in Buer, teilweise aber auch dezentral in Familienzentren angeboten werden. Dabei geht es um die Förderung nicht nur der körperlichen, sondern auch der geistigen und emotionalen Entwicklung.

Auch wer ein, zwei Lebensphasen weiter ist, dürfte fündig werden: „Rückilates“ zielt auf Beweglichkeit und Schmerzlinderung ab, „Easy schwitzen“ auf neue Wege der Gewichtsreduktion. Auch Senioren, die nicht fit genug sind für raumgreifende Bewegungen, kommen auf ihre Kosten: Sitztänze sorgen für Beweglichkeit des Oberkörpers und des Geistes, weil dabei auch Auffassungsgabe und Konzentration geschult werden.

Fremdsprachen, Kochen, Nähen und Tanzen

Wer sich schon mal auf den nächsten Auslandsaufenthalt vorbereiten möchte, kann seine Sprachkenntnisse in Englisch-, Französisch- und Spanisch-Kursen erweitern. Sogar Radtouren in englischer und französischer Sprache werden angeboten. Dass die zahlreichen internationalen Kochkurse dazu ihren besonderen Beitrag leisten, wissen mittlerweile nicht nur die Stammgäste der Familienbildungsstätte zu schätzen. So können Interessierte die original britische Teatime auf Englisch zelebrieren.

Nicht zuletzt helfen Kreativitätskurse, neue Talente zu entdecken. Im Programm finden sich etwa Näh-, Patchwork-, Upcycling-, Holzschnitz-, Keramik- und Silberschmuck-Kurse. Ganz praktisch, wenn das Fahrrad-Geschäft um die Ecke ausgebucht ist: In einem Workshop lernen Interessierte, kleinere Drahtesel-Reparaturen selbst durchzuführen. Und wenn das die Laune in der Pandemie immer noch nicht ausreichend heben sollte: Auch Frühlingslieder-Singen hat das Weber-Haus im Angebot, ebenso wie Gitarren- oder Ukulele-Kurse.

Das komplette Programm ist online zu finden (www.kefb.info) oder liegt im und vor dem HWH, Westerholter Straße 10, aus. Auf der Homepage finden sich im neuen Jahr auch die aktualisierten coronakonformen Zugangsbedingungen. Vor Weihnachten galt die 2G-Regel.

