XXL-Schlange vor Gelsenkirchener Laden: Das steckt dahinter

Neueröffnung in Gelsenkirchen-Bismarck: Eine lange Schlange bildete sich am Dienstag (9. Mai) vor "Sandwich Kings".

Gelsenkirchen. Eine lange Schlange hat sich am Dienstag vor den „Sandwich Kings“ in GE-Bismarck gebildet: Mit dieser Aktion hat das Team die Leute angelockt.

Mit ihrer geplanten Aktion, Baguettes für nur einen Cent auszugeben, hatte es das Team von „Sandwich Kings“ drauf angelegt. Und tatsächlich: Am Dienstagnachmittag (9. Mai) hatte sich die erwartete lange Schlange auf der Bismarckstraße gebildet. Rund 150 hungrige Leute – viele Schüler, aber auch Senioren und Familien mit kleinen Kindern – warteten vor der ersten Filiale der „Sandwich Kings“ in Gelsenkirchen, um sich ihr quasi kostenloses Baguette abzuholen.

Rund 150 Leute warteten am Dienstag (9. Mai) vor „Sandwich Kings“ in Gelsenkirchen-Bismarck, um sich ein kostenloses Baguette abzuholen. Foto: Gordon Wüllner-Adomako / WAZ

Neueröffnung in Gelsenkirchen-Bismarck: Sandwiches wurden kostenlos verteilt

Die ersten in der Schlange: Sie hatten sich bereits gegen 14 Uhr angestellt. „Manche kamen sogar schon um 12 Uhr, aber wir haben dann gesagt, dass sie später wiederkommen sollen“, hieß es von einem Mitarbeiter. Gegen 15.15 Uhr schließlich wurden dann die ersten Sandwiches an der Bismarckstraße 224 verteilt. Und manch einer in der Schlange konnte es gar nicht fassen: „Gibt es die hier echt für nur einen Cent?“ Am Ende wurden die Sandwiches sogar ganz ohne symbolischen Cent ausgegeben.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt und auf TikTok. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Mit ähnlichen Aktionen hat die junge, in Bochum gegründete Kette „Sandwich Kings“ bereits in Hattingen oder Witten auf sich aufmerksam gemacht. An regulären Tagen sollen die Baguettes sieben bis neun Euro kosten. Die können dann selbst mit verschiedensten Zutaten – unter anderem 19 verschiedenen Saucen – belegt werden.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen