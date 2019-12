Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Würdigung im „Feinschmecker“

Martin Ptassek führt den Familienbetrieb in dritter Generation. Im Jahr 1934 eröffnete sein Großvater die Fleischerei – damals noch mit einem Ladenlokal im Schüngelberg. Die Wurstwaren entstehen dort bis heute. Das Ladenlokal aber zog 1986 um in die buersche Innenstadt, an die Horster Straße 8.-

Mehrfach fand der Betrieb in den vergangenen Jahrzehnten in der Zeitschrift „Feinschmecker“ Erwähnung, meist unter Deutschlands besten 500 Fleischern. Einmal allerdings, sagt Martin Ptassek, habe man gar zu den besten 12 Fleischern der Republik gehört.