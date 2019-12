Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wortgottesfeier

Thomas Vennemann ist vor 13 Jahren nach Beckhausen gezogen und fand seine kirchliche Heimat in St. Liebfrauen. Er kommt aus der Pfadfinder-Jugendarbeit und ist in der Kirche fest verwurzelt. Vor neun Jahren kam Pastor Bernd Steinrötter in die Gemeinde und bezeichnet es als Glücksfall, dass beide sich kennenlernten.

Weil es für die fünf Kirchenstandorte der Gesamtpfarrei St. Hippolytus nur zwei Priester gibt, wollte er mit dafür sorgen, dass die Gemeinde nicht auseinanderfällt und eine Anlaufstelle hat, wenn an manchen Sonntagen keine Eucharistiefeier stattfindet. Wenn er Ostern mit acht weiteren Pfarrgemeindemitgliedern Leiter von Wortgottesfeiern ist, hat er für die Tätigkeit sogar eine bischöfliche Beauftragung.