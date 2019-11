Woran es im Gelsenkirchener Nachtleben noch hapert

„Wir wollen heute keine Lösungen finden, sondern eine Diskussion anregen“, mit diesen Worten eröffnete Roman Milenski, Vorsitzender der Insane Urban Cowboys, die Podiumsdiskussion zum Nachtleben am Donnerstag im Kulturraum Flora. Zahlreiche Vertreter von Gastronomie und Politik, aber auch interessierte Bürger waren dazu gekommen. Gemeinsam wurde über Veranstaltungsorte, Szeneleben und Lärmbelästigung diskutiert.

Dass Veranstaltungen auch in Gelsenkirchen funktionieren können, zeigte sich unter anderem beim Hafenfest in Graf Bismarck im Sommer. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Auf dem Podium saßen Stadtplaner Arnold Voss, Ratsmitglied Taner Ünalgan (SPD), Gastronom Tom Gawlig und Partyveranstalter und DJ Alex Jäger, der kurzfristig für Christoph Klug, FDP-Politiker und Gastronom, eingesprungen war.

„Warum kann in Gelsenkirchen nichts mehr gehen?“ fragte Milenski. Weil es zu wenig Angebote und Ausgehmöglichkeiten gibt, da waren sich alle Anwesenden einig. Deren Umsetzung sei jedoch von Herausforderungen begleitet. „Problem ist, dass es keine Location für Subkulturen und Parties gibt“, kritisierte Jäger. Außerdem kam die Frage auf, warum benachbarte Städte ein vielfältigeres Angebot hätten.

Gelsenkirchen ist nicht Berlin

„Man kann nicht die gleichen Maßstäbe an Gelsenkirchen anlegen wie an Berlin oder London. Gelsenkirchen ist ein Industriegebiet mit Schichtdienst, Nachtleben ist hier schwer“, erklärte Voss, der lange das Bermudadreieck Bochum als Stadtplaner betreut hat. „Aber Lärm ist Verhandlungssache. Im Bermudadreieck war es ein Selbstverständnis, dass bei zu viel Lärm nicht die Polizei gerufen wurde“, sagte er.

Rund um das Apollo-Kino in Gelsenkirchen gibt es jede Menge Gastronomie. Foto: Martin Möller

In Gelsenkirchen hingegen kam es in der Vergangenheit schnell zu Beschwerden von Anwohnern. Denn rein rechtlich müssen sich Betreiber von Bars und Kneipen an festgelegte Richtwerte halten – und genau hier sieht Voss, der von sich selber sagt, „ich habe ein ziemlich heftiges Nachtleben“, Handlungsbedarf: „Das ist das Damoklesschwert, das über uns schwebt.“

Angebote sind dezentral verteilt

https://www.waz.de/staedte/gelsenkirchen/das-kneipensterben-in-gelsenkirchen-geht-weiter-id227369983.htmlDas Nachtleben habe sich in Gelsenkirchen nämlich bereits gewandelt. Das Kneipensterben fordere immer mehr Opfer, wie das „Flash Pub“ oder „Bang Bang Burgers & Beer“. Und noch etwas merken die Anwesenden an: Statt an einem zentralen Veranstaltungsort wie dem Bochumer Bermudadreieck oder der Rüttenscheider Straße in Essen sind die Angebote hier in der gesamten Stadt verteilt. Orte wie der neue Hafen Graf Bismarck oder das Gelände rund um das Apollo Kino in Erle bieten Möglichkeiten zum Ausgehen. In Ückendorf, so Tom Gawlig, funktioniere das.

Obwohl es am Ende der Diskussion keine konkreten Lösungen gab, so wurde doch deutlich, dass es viele Ideen für ein attraktiveres Nachtleben gibt.