Die Woolworth-Filiale in Gelsenkirchen-Buer: Am Donnerstag öffnete das Geschäft an der Hochstraße seine Türen.

Einzelhandel Woolworth in Gelsenkirchen-Buer: So lief die Eröffnung

Gelsenkirchen-Buer. Ein Leerstand an der Hochstraße weniger: Woolworth füllt die Lücke, die H&M in Gelsenkirchen-Buer hinterlassen hat - und sorgt für Überraschung.

Buer hat ein neues Kaufhaus: Am Donnerstagmorgen (11.11.) hat die neue Woolworth-Filiale an der Hochstraße ihre Türen geöffnet. Der Zeitpunkt war anscheinend gut gewählt: Das Wetter war schön, und wegen des Markttages war die Buersche City ordentlich gefüllt. Viele Menschen nutzten die Gelegenheit, um einen Blick in die neue Filiale zu werfen.

Zu ihnen gehörte auch Dominic Schneider (SPD), Bezirksbürgermeister im Gelsenkirchener Norden, der zur Eröffnung gekommen war. Er begrüßte, dass es mit Woolworth in Buer wieder ein Kaufhaus gibt: „Das füllt eine Versorgungslücke“, sagte er. Schneider zeigte sich „positiv überrascht“ vom Erscheinungsbild der neuen Filiale. „Woolworth hat ja ein bestimmtes Image“, sagte der Bezirksbürgermeister, „das bekommt man hier allerdings nicht bestätigt.“ [Lesen Sie auch: Woolworth in Gelsenkirchen-Buer: „Das ist nicht der Knaller“]

Woolworth in Gelsenkirchen-Buer: Das sagt der Bereichsleiter

Ähnlich äußerte sich Woolworth-Bereichsleiter Patrick Theus. „Wir werden oft unterschätzt“, sagte er, „viele denken von uns noch als Ramschladen. Das ist aber schon lange nicht mehr der Fall.“ Theus lobte vor allem das 1300 Quadratmeter große Ladenlokal, das zuvor eine H&M-Filiale beherbergt hatte. Durch die zwei Ebenen des Geschäfts – zwei Stufen trennen die beiden Hälften – könne man fast wie auf zwei Etagen unterschiedliche Warengruppen anbieten: „Unten die Textilien, oben die Hartwaren“, wie Theus beschreibt.

Um neun Uhr öffneten sich die Türen an der Hochstraße, und von Beginn an war der Ansturm groß. „Wir haben Einkaufskörbe an die Kunden verteilt, um einen Überblick über die Anzahl der Menschen im Laden zu behalten, und schnell waren keine Körbe mehr da“, berichtete Theus. „Das ist ungewohnt für so eine frühe Stunde, normalerweise rechnet man mit so einem Zulauf eher zur Mittagszeit.“

Kunden zeigen sich mehrheitlich angetan

Auch die anderen beiden Woolworth-Filialen an der Bahnhofstraße und in Erle seien zum gleichen Zeitpunkt gut besucht gewesen, sagte Theus: „Das zeigt, dass wir uns nicht gegenseitig Kunden wegnehmen, sondern dass wir hier in Buer auch neue Kunden gewinnen können“, so der Bereichsleiter.

Auch die Kunden zeigten sich mehrheitlich angetan, wie eine kleine, natürlich nicht repräsentative, Umfrage ergab. „Besser als gedacht“, fasste eine Frau die Meinung vieler Besucher zusammen. Einige blieben jedoch kritisch. „Woolworth an der Hochstraße – das hätte ich mir bis vor Kurzem nicht vorstellen können“, sagte ein Mann.

