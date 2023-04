„Wohnzimmer GE“: Frühlingsmarkt und Konzerte locken im Mai

Gelsenkirchen. Im Wonnemonat Mai lockt das „Wohnzimmer GE“ in Gelsenkirchen-Schalke mit einer ebenso bunten wie prall gefüllten Veranstaltungspalette.

Ebenso bunt wie prall gefüllt ist die Veranstaltungspalette, mit der das „Wohnzimmer GE“ in diesem Mai ein möglichst großes Publikum nach Schalke locken will. Neben einem Frühlingsmarkt, einem Offene-Bühne-Wettbewerb und einigen Konzerten stehen auch die Feierlichkeiten zum elften Geburtstag der Räumlichkeiten an der Wilhelminenstraße 174 b auf dem Programm.

Tischreservierung für den Frühlingsmarkt ist bis 23. April möglich

Los geht’s am Donnerstag, 4. Mai, mit der Open Stage. Hier können sechs Kreativköpfe singen, tanzen oder ihre Texte vortragen. Jeder Teilnehmende hat rund zwölf Minuten Zeit, um die Gunst des Publikums zu erobern. Einlass ist ab 19 Uhr. Beginn: eine Stunde später. Der Eintritt ist frei, ein Hut für Spenden geht aber herum.

Der Frühlingsmarkt sollte ursprünglich bereits am 23. März stattfinden, wurde nun aber verlegt auf Sonntag, 7. Mai. Ab 12 Uhr wird im Innen- und Außenbereich des „Wohnzimmers GE“ reichlich Kunst, Handgemachtes, Babyspielzeug und Schwangerschaftskleidung angeboten – der Verkauf von Neuwaren ist jedoch nicht erlaubt. Anmeldungen für Tische müssen bis 23. April per E-Mail aninfo@wohnzimmer-ge.de eingereicht werden.

Indie-Rock-Konzerte stehen gleich zweimal auf dem Programm

Das Mülheimer Indie-Rock-Duo The Great Fault ist dann am Freitag, 12. Mai, in Schalke zu Gast. Beginn des Konzerts: 20 Uhr. Als Vorband sind Blankofax mit dabei. Der Eintritt ist frei, ein Hut für Spenden geht herum. Ebenfalls dem Genre Indie-Rock hat sich die Wiener Band Siamese Elephants verschrieben, die am Dienstag, 23. Mai, ab 20 Uhr im „Wohnzimmer GE“ aufspielen wird. Alex Kriz, Areg Barseghian, Omar Abdalla und Markus Schwarz wollen auch Songs von ihrem neuen Album präsentieren. Tickets im Vorverkauf: zwölf Euro.

Aus Berlin reist die Solokünstlerin Jupiter Flynn an. Im Gepäck hat sie für ihren Auftritt am Freitag, 26. Mai, um 20 Uhr natürlich auch jene Indie-Pop-Songs, die demnächst auf ihrem Debütalbum veröffentlicht werden sollen. Der Eintritt ist frei, um Hutspenden wird gebeten.

„Wohnzimmer GE“ feiert elften Geburtstag am 19. Mai

Highlight im Wonnemonat sind aber die Feierlichkeiten zum elften Geburtstag des „Wohnzimmers GE“, die am Freitag, 19. Mai, ab 18 Uhr starten (wir berichteten). Neben Kunst, Drinks und Speisen gibt es auch Live-Musik – von der Julian Adler Band sowie Martin Bechler, dem Sänger der Kultucombo Fortuna Ehrenfeld. Er wird einen seiner seltenen Solo-Auftritte geben. Tickets gibt’s für 15 Euro im Vorverkauf.

