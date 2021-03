Wohnzimmer GE bittet zur Internet-Party mit DJ-Kollektiv

Aus dem Wohnzimmer GE in Gelsenkirchen-Schalke werden im April zwei Veranstaltungen live im Internet gestreamt.

Gelsenkirchen. Aus dem Wohnzimmer GE in Gelsenkirchen-Schalke wird ein „Open Stage“-Abend sowie ein Partyabend mit den DJs aus dem TAO-Kollektiv gestreamt.

Das Wohnzimmer GE an der Wilhelminenstraße in Schalke lädt alle online-affinen Bürgerinnen und Bürger in den nächsten Tagen wieder zu zwei Veranstaltungen ein, die jeweils im Internet übertragen werden.

Am Donnerstag, 1. April, steigt ab 20 Uhr die „Open Stage“. Seit März gibt es einmal monatlich die Möglichkeit, das Programm auf dieser offenen Bühne aktiv mitzugestalten oder einfach nur zu lauschen. Diesmal präsentieren die beteiligten Künstlerinnen und Künstler selbst produzierte Videos. Diese werden live aus dem Wohnzimmer via Facebook und YouTube gestreamt.

Auch eine DJane will am 10. April den passenden Sound auflegen

Am Samstag, 10. April, gastiert dann ab 18 Uhr wieder das TAO-Kollektiv mit ihrer Charity-DJ-Reihe im Wohnzimmer GE. Die Gastgeber Adam Grand, Bassqreq und Dennis Fey sorgen für Partystimmung. Hinzu kommen vier neue TAO-DJs – darunter Martina Budde als erste DJane im Kollektiv. Zusätzlich wird es eine grandiose Lasershow geben.

Wie in jedem anderen Stream auch, werden wieder Spenden gesammelt, um die Kulturszene zu unterstützen. Die Links zu den Streams sind auch auf der Wohnzimmer-Homepage zu finden.