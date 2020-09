Foto: Michael May / IKZ Michael May

Eine Wohnungsräumung führte in Gelsenkirchen nicht nur zu einem Polizeieinsatz, sondern auch zu einer Straßensperrung.

Blaulicht Wohnungsräumung in Gelsenkirchen führt zu Straßensperrung

Gelsenkirchen-Altstadt. Wohnungsräumung in Gelsenkirchen führt zu einem Polizeieinsatz und einer Straßensperrung. Ein 44-Jähriger wollte seine Wohnung nicht verlassen.

Eine Wohnungsräumung führt zur Straßensperre: Am Mittwochnachmittag kam es zu einem Einsatz für die Gelsenkirchener Polizei an der Ringstraße in der Altstadt. Ein 44 Jahre alter Mann hatte sich zuvor geweigert, einer gerichtlich angeordneten Wohnungsräumung nachzukommen.

Um 14.08 Uhr beendeten die Beamten die Lage, führten den Mann aus der Wohnung und nahmen ihn zur Verhinderung weiterer Straftaten vorläufig in Gewahrsam. Aus Sicherheitsgründen war die Straße während des Einsatzes zwischen Ring- und Beskenstraße voll gesperrt.