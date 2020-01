Die Gelsenkirchener Feuerwehr hat am 28. Dezember 2019 einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in Gelsenkirchen gelöscht. Jetzt steht die Brandursache fest.

Gelsenkirchen. Der Brand an der Grenzstraße in Gelsenkirchen ist aufgeklärt. Wie die Polizei mitteilt, hat der verstorbene Mieter das Feuer selbst verursacht.

Wohnungsbrand in Gelsenkirchen: Mieter hat Feuer verursacht

Die Ermittlungen der Gelsenkirchener Kriminalpolizei zur Ursache des Wohnungsbrandes an der Grenzstraße in Gelsenkirchen-Schalke sind abgeschlossen. Das Ergebnis: Der verstorbene Mieter hat das Feuer selbst verursacht.

Fremdverschulden oder technischer Defekt werden ausgeschlossen

„Der Wohnungsbrand am 28. Dezember 2019 an der Grenzstraße wurde nach jetzigem Ermittlungsstand vom verstorbenen 34-jährigen Mieter verursacht“, teilte die Polizei über ihren Sprecher Christopher Grauwinkel mit. Ein Fremdverschulden oder ein technischer Defekt seien auszuschließen. Den entstandenen Sachschaden schätzen die Ermittler auf etwa 50.000 Euro.

46 Feuerwehrleute bekämpften die Flammen

Das Feuer war am letzten Samstag des vergangenen Jahres gegen 23 Uhr in dem 13-Parteien-Haus ausgebrochen. Bei der Durchsuchung der Brandwohnung fanden Feuerwehrtrupps einen Mann, für den „jede Hilfe zu spät kam“. Das Feuer wurde von innen sowie von außen per Einsatz über die Drehleiter von 46 Einsatzkräften bekämpft. Laut Feuerwehr konnte so verhindert werden, dass die Flammen auch auf andere Wohnungen übergreifen.