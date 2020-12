Wohnungsbrand in Gelsenkirchen: Keine Verletzten

Glück hatten die Bewohner eines Hauses in Gelsenkirchen-Hassel bei einem Brand am Mittwoch, 23. Dezember: Keine Verletzten. Die Wohnung ist aber vorerst unbewohnbar.

In einem Haus in Gelsenkirchen hat es am Mittwoch, 23. Dezember, gebrannt. Verletzte gab es keine, die Ursache des Feuers ist noch unklar.

Brandgeruch und Rauchmelder schrecken Anwohner in Gelsenkirchen auf

Anwohner des Mehrfamilienhauses am Wallheckenweg im Gelsenkirchener Stadtteil Hassel hatten am Mittwoch gegen 2.55 Uhr Brandgeruch und den Alarm des Rauchmelders aus einer Wohnung aus dem Erdgeschoss wahrgenommen. Sie riefen die Feuerwehr.

"Zunächst war unklar, ob in der Brandwohnung sich noch Personen waren" sagte Feuerwehrsprecher Carsten Jost, doch eine Überprüfung brachte schnell Klarheit. Auch hier war niemand mehr. Die Bewohner hatten mit den Nachbarn das Haus bereits verlassen, noch bevor die Retter eintrafen.

Die herbeigerufene Feuerwehr löschte mit zwei Trupps den Zimmerbrand im Erdgeschoss. Verletzt wurde niemand. Die Wohnung ist allerdings bis auf Weiteres unbewohnbar. Die anderen Anwohner kehrten nach Abschluss der Maßnahmen wieder in ihr Heim zurück. Die Ermittlungen der Polizei zur Brandursache dauern an.

Der Einsatz für die Feuerwehr dauerte bis etwa 4.30 Uhr.

