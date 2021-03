Rechtzeitig zu Stelle waren die Einsatzkräfte bei einem Wohnungsbrand in Gelsenkirchen am Dienstag, 16. März: Keine Verletzten. Die Ursache des Feuers ist unklar.

Wohnungsbrand Wohnungsbrand in Gelsenkirchen: Bewohner schlägt Alarm

Gelsenkirchen-Bulmke-Hüllen. Rechtzeitig zu Stelle waren die Einsatzkräfte bei einem Wohnungsbrand in Gelsenkirchen: Keine Verletzten. Die Ursache des Feuers ist unklar.

Polizei und Feuerwehr rückten am Dienstag, 16. März, wegen eines Brandes in einem Mehrfamilien an der Bulmker Straße im Gelsenkirchener Stadtteil Bulmke-Hüllen aus.

Ein Bewohner hatte gegen 2.50 Uhr den Alarm eines Rauchmelders aus einer Wohnung des Hauses bemerkt, aus der auch Rauch quoll. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand. Verletzt wurde niemand. Die Mieterin der Wohnung war nicht vor Ort.

Die Brandursache ist noch unklar, die Ermittlungen dauern an. Die Polizei sucht daher Zeugen, die in der Nacht von Montag auf Dienstag etwas Auffälliges in der Bulmker Straße, zwischen Hertastraße und Hohenzollernstraße, beobachtet haben.

Hinweise: 0209 365 7112 oder 0209 365 8240.