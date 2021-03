Wohnung steht in Gelsenkirchen-Schalke im Vollbrand

Gelsenkirchen. Nach einem Wohnungsbrand in Gelsenkirchen-Schalke mussten zwei Menschen in Krankenhäuser eingeliefert werden.

Die Feuerwehr ist am Montagabend (1. März) zu einem Vollbrand einer Wohnung an der Kurt-Schumacher-Straße in Gelsenkirchen-Schalke ausgerückt. Zwei Bewohner des Mehrfamilienhauses, in dem 14 Menschen gemeldet sind, mussten wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftungen in Krankenhäuser gebracht werden.

Der Notruf bei der Feuerwehr ging am Montagabend kurz vor 20.30 Uhr ein. Als die Einsatzkräfte der Wachen Altstadt, Heßler und Buer sowie zwei Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr am Einsatzort am unteren Ende der Kurt-Schumacher-Straße, in der Nähe der Florastraße, eintrafen, schlugen die Flammen bereits in Richtung der Hauptverkehrsstraße aus den Fenstern.

Hausbewohner retteten sich ins Freie

Dichter Rauch steigt nach den Löscharbeiten aus dem Fenster heraus. Foto: Feuerwehr Geslenkirchen

Etliche Hausbewohner hatten sich zu diesem Zeitpunkt schon selbst ins Freie gerettet. Da unklar war, ob sich noch Menschen in dem Gebäude befanden, durchsuchten es drei Atemschutztrupps der Feuerwehr. Weiteren Menschen fanden sie aber nicht.

Nach Angaben der Feuerwehr war der Brand schnell gelöscht. Die Nachlöscharbeiten und die Lüftungsmaßnahmen dauerten gegen 22 Uhr noch an. Das gesamte Gebäude wurde durch die Emscher Lippe Energie GmbH vom Stromnetz getrennt. Es ist zunächst unbewohnbar. Während des Einsatzes war die Kurt-Schumacher-Straße in Richtung Norden gesperrt. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Polizei aufgenommen.

