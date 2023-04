Dicker Rauch steigt aus der Erdgeschosswohnung eines achtgeschossigen Gebäudes in Gelsenkirchen-Beckhausen.

Brand Wohnung in Mehrfamilienhaus brennt: Feuerwehr im Großeinsatz

Gelsenkirchen. In Gelsenkirchen-Beckhausen brennen eine Wohnung und der Keller eines achtgeschossigen Gebäudes. Die Feuerwehr ist mit 80 Kräften im Einsatz.

Die Feuerwehr Gelsenkirchen ist aktuell im Großeinsatz in Beckhausen: Am Stegemannsweg brennen eine Wohnung im Erdgeschoss eines achtgeschossigen Gebäudes und der Keller, berichtet ein Feuerwehrsprecher am Mittwochmorgen.

Gegen 4 Uhr hätten Anwohner den Brand bei der Feuerwehr gemeldet. Diese sei seitdem mit etwa 80 Kräften im Einsatz. „Die Löscharbeiten laufen und werden auch noch andauern“, sagte der Sprecher gegen 7 Uhr. Auf Fotos ist zu sehen, wie dicker Rauch aus dem Gebäude strömt.

Sechs Anwohner seien über eine Drehleiter gerettet worden, die anderen hätten das Gebäude auf anderem Weg verlassen können, so die Feuerwehr. Verletzt worden sei niemand. (soho)

Wir berichten weiter.

