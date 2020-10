Die beiden Bauprojekte trennen runde 100 Meter Luftlinie: An der Augustastraße 19-21 entstehen 44 öffentlich geförderte barrierefreie Servicewohnungen plus vier Penthouse-Wohnungen, an der Sellhorststraße werden Gewerbe und Wohnen unter einem Dach vereint. Hüben agiert ein Privat-Investor, drüben der ADAC Westfalen. An der Sellhorststraße wird die Deutsche Bank als Ankermieter einziehen. Der ADAC, bislang in Erle ansässig, wird in der Altstadt seine Geschäftsstelle plus Prüfhalle eröffnen. Geplant sind ebenfalls Wohnungen: 27 Einheiten, barrierefrei, alle öffentlich gefördert. Im Schlagschatten von Ibis-Styles-Hotel und Verwaltungsgericht wurde zudem ein neues Parkhaus hochgezogen – als Ersatz für das alte Fina-Parkhaus.

ADAC eröffnet im Januar seine neue Geschäftsstelle in Gelsenkirchen

Mit „Barrierefreies Wohnen am Weka-Karree“ bewirbt der Ambulante Pflegedienst Gelsenkirchen (APD) die Anlage an der Augustastraße. APD tritt hier als Dienstleister auf, bietet professionelle Unterstützung wie hauswirtschaftliche Versorgung und Pflege wie bereits am Margarethe-Zingler-Platz, in Rotthausen oder Schaffrath und Graf Bismarck, wo die Gelsenkirchener bereits unternehmerisch aktiv sind. Als Bauherr oder Serviceanbieter für rund 500 Wohnungen ist die APD laut Geschäftsführer Claudius Hasenau bislang tätig. Das Angebot wächst rasant – aktuell in Bottrop, demnächst in Haltern oder Meinerzhagen, eben auch an der Augustastraße. Hasenau sieht einen rapide wachsenden Markt: „In den kommenden drei Jahren werden wir die Zahl unserer Servicewohnungen um 50 bis 75 Prozent erhöhen.“

44 bis 117 Quadratmeter groß sind die Wohnungen an der Augustastraße

2018 wurde der Baugrund an der Augustastraße bereitet. Mitte 2020, so die ursprüngliche Planung, sollte der Neubau bezugsbereit sein. Der Termin ist offenkundig nicht zu halten gewesen. Mit Problemen mit einzelnen Baufirmen erklärt Hasenau die Verzögerung. An der Augustastraße herrscht zumindest wieder rege Bautätigkeit. Auf einen genauen Fertigstellungstermin will sich der APD-Chef jedoch noch nicht festlegen. Entsprechende Gespräche stünden in Kürze an.

Das Parkhaus an der Sellhorststraße (l) soll noch im Dezember eröffnet werden, dann sollen auch die ersten Mieter im Wohnkomplex einziehen. Die Deutsche Bank plant die Eröffnung ihrer neuen Filiale für das erste Quartal 2021. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Der Zeitverzug mache Probleme, gesteht Hasenau. „Die Menschen trommeln, das sage ich ehrlich“. Feste Mieterverträge konnten wegen der Verzögerungen bislang nicht abgeschlossen werden, aber etliche Absichtserklärungen wurden unterzeichnet. „Wir haben so viele Interessenten, wir könnten den Komplex zweimal vermieten“, sagt Hasenau. 44 bis 117 Quadratmeter sind die Wohnungen groß, seniorengerecht werden sie ausgestattet – mit bodengleichen Duschen und unterfahrbaren Waschbecken in den Bädern, mit elektrischen Rollläden, Fußbodenheizung, modernen Einbauküchen, 24 Stunden-Notrufsystem und großem Gemeinschaftsraum samt Außenterrasse. Öffentlich geförderter Wohnraum geht in Gelsenkirchen mit 5,25 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter an den Markt. Entsprechend groß ist die Nachfrage.

900 Quadratmeter in dem Komplex wird die Deutsche Bank belegen

Gelsenkirchen Erste Mieter ziehen im Dezember ein Die Anzahl der Wohnungsinteressenten ist auch an der Sellhorststraße „sehr hoch. Die Mietverträge werden momentan finalisiert. Noch kann man sich für die Wohnungen bewerben, aber die Nachfrage übersteigt schon jetzt das Angebot“, so ADAC-Sprecher Tobias Scheffel. Die ersten Mieter sollen zum 1. Dezember ihre Wohnungen im Neubau beziehen können.

46 bis 77 Quadratmeter messen die Wohnungen an der Sellhorststraße. 900 Quadratmeter in dem Komplex wird die Deutsche Bank belegen, 370 Quadratmeter der ADAC, 252 Plätze bekommt das Parkhaus, das Contipark als Pächter betreiben soll und das alte Fina-Parkhaus ersetzt. Die Technik wird derzeit installiert. Im Dezember ist die Inbetriebnahme geplant. Gut zwölf Millionen Euro kalkuliert der ADAC als Bauherr für das Projekt. Das Grundstück gehört weiter der Stadt, der ADAC zahlt Erbpacht. Im Herbst 2020 wollte der ADAC den Neubau bezugsfertig haben.

Das neue Parkhaus mit 252 Plätzen öffnet im Dezember

Hier ist der Zeitplan nur leicht in Verzug: Der Umzug der Deutsche Bank Gelsenkirchen in die Sellhorststraße werde „voraussichtlich im ersten Quartal 2021 erfolgen“, zum jetzigen Zeitpunkt könne man „noch keine Einzelheiten nennen“, erklärt eine Sprecherin der Deutschen Bank. Laut ADAC baut die Bank, ebenso wie der ADAC, derzeit bereits die Geschäftsräume aus. Der Automobilclub selbst plant die Eröffnung seiner Geschäftsstelle und des Prüfzentrums für Januar 2021.