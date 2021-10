Wohnen in Gelsenkirchen: Diese Flächen werden vermarktet

Gelsenkirchen-Hassel. In Gelsenkirchen-Hassel werden neue Baugrundstücke vermarktet. Die Häuser entstehen auf dem Gelände einer ehemaligen Industriefläche.

In dieser Woche hat in München die Immobilienmesse „Expo Real“ stattgefunden. Dabei standen auch Bauprojekte in Gelsenkirchen im Fokus. So vermarktet die „RAG Montan Immobilien“ zurzeit Grundstücke auf ehemaligen Zechenarealen, unter anderem auch in Gelsenkirchen-Hassel.

Auf einer Teilfläche der ehemaligen Kokerei im Norden der Stadt stehen jetzt rund 22.000 Quadratmeter Wohnbauland zur Verfügung. Das Unternehmen kündigte an, auf der Fläche entlang des neuen Stadtteilparks und der Marler Straße hochwertige Mehrfamilienhäuser und eine Kindertagesstätte zu errichten.

Auf diesem Gelände im Gelsenkirchener Norden entstehen die Häuser

Das gesamte Wohnquartier „Wohnen am Stadtteilpark“ entsteht auf der etwa 50.000 Quadratmeter großen Fläche des sanierten und aufbereiteten Materiallagerplatzes der 1999 stillgelegten Kokerei. Die RAG Montan Immobilien realisiert dort ein neues Wohnquartier mit 150 bis 200 Wohneinheiten in Einfamilien- und Mehrfamilienhäusern.

Mit der Vermarktung von 36 Grundstücke auf den restlichen 16.000 Quadratmetern will die RAG Montan Immobilien in wenigen Wochen starten. Avisiert seien Quadratmeterpreise von 315 Euro, teilte das Unternehmen mit. Schon in den vergangenen Monaten habe das Unternehmen eine außerordentliche große Nachfrage nach den Wohnbaugrundstücken für Einzel- und Doppelhäuser verzeichnet, rund 500 Interessenten hätten sich bereits gemeldet.

Infoveranstaltung ist für November geplant

Der offizielle Auftakt der Vermarktung beginnt mit einer Informationsveranstaltung für interessierte Bürgerinnen und Bürger. Sie ist für Anfang/Mitte November geplant. Das neu entstehende Wohnbaugebiet soll künftig durch den Einsatz von erneuerbaren Energien und effizienter Technik dezentral und CO2-neutral versorgt werden. Als regenerative Energiequellen werden dabei Geothermie und Photovoltaik-Dachanlagen genutzt. Zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit des neuen Wohnquartiers ist die Spitzenlastabdeckung über eine zentrale Luft/Wasser-Wärmepumpe geplant.

Ende 2022 wird als Baubeginn für die erste Wohnbebauung angestrebt.

