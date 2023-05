Gastronomie Wo die Kugel Eis in Gelsenkirchen am teuersten ist

Gelsenkirchen. Die Preise sind auch in den Eisdielen in Gelsenkirchen gestiegen. Wie teuer eine Kugel in Buer, der Altstadt und Horst geworden ist.

Getränke und Speisen sind im April um 10,8 Prozent teurer geworden, teilte jüngst erst das Statistischen Landesamt Nordrhein-Westfalen mit. Das spürt man auch in den Eiscafés in Gelsenkirchen: In dieser Saison müssen die Kundinnen und Kunden für eine Kugel inflationsbedingt erwartbar tiefer in die Tasche greifen.

Der Geschäftsführer der Eisdiele Mercuri in der Altstadt ist besorgt über die Entwicklung: „Ich frage mich, wohin das alles führen soll.“ Eine Kugel Eis kostet bei ihm 1,20 Euro. Noch vor wenigen Wochen gab es die bunten Streusel umsonst dazu, heute muss er dafür zehn Cent extra berechnen. „Wir verdienen schon viel weniger“, sagt er. Auch die Eisdiele Dolce Vita in der Altstadt hat ihre Preise angepasst: Die Kugel kostet dort jetzt 1,30 Euro. In Gelsenkirchen-Horst sieht es ähnlich aus wie in der Altstadt: Das San Marco Eiscafé nimmt pro Kugeln 1,20 Euro, das Eiscafé Venezia 1,30 Euro.

Gelsenkirchen: Zucker und Milchprodukte sind fast doppelt so teuer geworden

Am höchsten sind die Eispreise in Buer: 1,50 Euro kostet die Kugel dort durchschnittlich. Bei Botticelli kostet sie zum Essen im Café sogar 1,80 Euro. Hauptgrund für den Inhaber: die gestiegenen Preise der Waren. Das bestätigt auch Bärbel Dellnitz, Geschäftsführerin des Eiscafés Dellnitz: „Zucker und Milchprodukte liegen preislich knapp 40 Prozent höher“, erklärt sie. Am schlimmsten betroffen sind Weizenprodukte. Die Kosten seien um 100 Prozent gestiegen. „Dadurch wird auch das Hörnchen oder die Waffel teurer.“ In ihrem Café kostet die Eiskugel 1,50 Euro, eine Erhöhung um zehn Cent.

Doch die teuren Rohstoffe sind nicht der einzige Grund: Durch die gestiegenen Dieselpreise muss sie eine Pauschale von zehn Euro extra pro Lieferung bezahlen. Weitere Kosten fallen auch durch die höheren Energiepreise an. „Wie sollen wir das alles bezahlen?“, fragt sie mit besorgtem Blick. Die vergangenen zwei Monate waren für das Café besonders schwer: Durch Regen und kühle Temperaturen kamen weniger Kunden. „Mittlerweile habe ich Angst um mein Einkommen“, sagt sie.

Eiscafés in Gelsenkirchen zeigen Verständnis für den Kunden

Graziella Dell’Aquila, Geschäftsführerin des Eiscafés Graziella in der Altstadt, versteht die Verwirrung und den Ärger der Kunden: „Wie soll sich eine Familie bei den Preisen ein Besuch im Eiscafé noch leisten können?“ Deshalb hat sie sich entschieden, den Preis für eine Eiskugel nicht anzuheben und ihn bei 1,20 Euro zu belassen. „Die Erhöhung auf 1,50 Euro wäre allerdings gerechtfertigt“, merkt sie an. In der nächsten Zeit würde das bei Graziella aber nicht passieren: „Wir haben uns gemeinsam mit den anderen Cafés in der Nähe erstmal dagegen entschieden.“

