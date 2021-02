Gutscheine für 512 Hühner, 71 Ziegen, Lebensmittel, Pflanzen, Samen und Dünger wurden zu Weihnachten in der Witwenkooperative St. Monica Village in Nyabondo (Kenia) verlost, die der Verein „Dentists for Africa“ unterstützt. Dafür hatten auch viele Gelsenkirchener Geld gespendet.