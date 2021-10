Die Schwangerschaftsberatung des SKFM

Die Mitarbeiter der SKFM-Schwangerschaftsberatung helfen bei Problemen während der Schwangerschaft und nach der Geburt bis zum dritten Lebensjahr des Kindes.

Unter anderem beraten sie im Falle eines Schwangerschaftskonfliktes, zu den Themen Familienplanung und Existenzsicherung oder nach Totgeburt, Fehlgeburt und Schwangerschaftsabbruch .

Der SKFM hat zwei Standorte in Gelsenkirchen. Die Ansprechpartner im Michaelshaus (Hochstraße 47 in Buer) sind unter 0209 16587743 oder per Mail an sekretariat-buer@skfm-ge.de zu erreichen. Kontakt zu den Zuständigen in der Altstadt (Kirchstraße 51) kann man unter 0209 923300 oder per Mail an sekretariat@skfm-ge.de aufnehmen.