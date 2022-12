Veranstaltungen Winterdorf in Gelsenkirchen-Buer öffnet in dieser Woche

Gelsenkirchen-Buer. Am Donnerstag dieser Woche startet auf der Domplatte in Gelsenkirchen-Buer das Winterdorf. An drei Wochenenden haben die Buden geöffnet.

Auf der Hochstraße stehen die Weihnachtsmarktbuden schon seit einiger Zeit. Am Donnerstag dieser Woche wird es auch auf der Domplatte adventlich. Zum ersten Mal öffnet das „Winterdorf Buer“ seine Türen.

Wie berichtet, unterscheidet sich der Weihnachtsmarkt in Buer von den Veranstaltungen der Vorjahre. Wichtigster Grund: Die Werbegemeinschaft (WG), traditionell Ausrichter des Weihnachtsmarktes, hatte im Frühjahr ihre Auflösung beschlossen. Zwar steht seit einigen Wochen fest, dass die WG mit einem neuen Vorstand weitermacht, für die Planung eines Weihnachtsmarktes war es da aber zu spät. Die Veranstaltungsagentur Service Krafzig war stattdessen eingesprungen und hatte ein neues Konzept an den Start gebracht. Auf der Domplatte soll es an drei Wochenenden in Folge jeweils von donnerstags bis sonntags ein „Winterdorf“ geben.

Weihnachtsmarkt in Gelsenkirchen-Buer kommt bewusst „unperfekt“ daher

Dass der Weihnachtsmarkt für viele Bueranerinnen und Bueraner ungewohnt daher kommt, dessen ist sich Veranstalter Michael Krafzig bewusst – auf der Homepage www.winterdorfbuer.de wirbt er sogar mit dem Motto „Ihr macht das unperfekte Winterdorf erst perfekt“. Krafzig setzt darauf, dass Vereine und Akteure aus dem Stadtteil die Hütten bespielen. So treten an diesem Wochenende etwa der Posaunenchor der evangelischen Kirche (Samstag, bis 16.45 Uhr), die Minigarde des KC Astoria (Samstag, 16.45 bis 17 Uhr) oder die Liveband „Rocking Santa“ (Samstag, 18 bis 20 Uhr) auf. „Auch jetzt noch können Vereine oder Gruppen einen Stand mieten, entweder tageweise oder für das gesamte Wochenende“, so Krafzig.

Zwar öffnen die Buden des Winterdorfs bereits am Donnerstag um 16 Uhr, offiziell eröffnet wird die Veranstaltung dann am Freitag gegen 17 Uhr. Nächster wichtiger Termin ist Sonntag, 4. Dezember: An diesem Tag öffnen die Geschäfte in der Innenstadt von Buer in der Zeit von 13 bis 18 Uhr zum verkaufsoffenen Sonntag. Geöffnet hat das Winterdorf donnerstags und freitags von 16 bis 20 Uhr, samstags und sonntags von 15 bis 20 Uhr.

Kinder gesucht zum Baumschmücken

Wer sich beteiligen möchte, kann sich melden: per E-Mail an winterdorf@cem.nrw oder unter 0173 211 77 33. Alle weiteren Infos stehen im Internet unter winterdorfbuer.de. „Wir würden uns auch freuen, wenn sich Kitas melden, die mit ihren Kindern die Weihnachtsbäume schmücken“, sagt Michael Krafzig.

