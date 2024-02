Gesundheit Windpocken in Gelsenkirchen: Zahl der Fälle steigt

Gelsenkirchen Die Zahl der hochansteckenden Windpocken hat in Gelsenkirchen wieder zugenommen. Das sind die Gründe, was Eltern jetzt tun können.

Die Zahl der Windpocken-Fälle ist in Gelsenkirchen im vergangenen Jahr wieder angestiegen. Das hat jetzt die Krankenkasse AOK NordWest vermeldet – Datengrundlage sind aktuelle Zahlen des Robert-Koch-Instituts. Konkret in Zahlen bedeutet der Anstieg: In 2023 wurden 23 Infektionen übermittelt, ein Jahr zuvor waren es 17 und 2021 neun Fälle. Vor der Pandemie waren 2019 insgesamt 50 Windpocken-Fälle registriert worden.

„Die Corona-Pandemie hat das Infektionsgeschehen stark beeinflusst. Die Fallzahlen gingen aufgrund der Maßnahmen rasant zurück. Mit der Normalisierung des gesellschaftlichen Lebens und dem Wegfall der Maßnahmen hat sich die Situation dann wieder verändert, mit der Folge steigender Fallzahlen“, sagt AOK-Serviceregionsleiter Jörg Kock. Der Grund: Der Auslöser für Windpocken ist das sogenannte Varizellen-Zoster-Virus, das durch Tröpfcheninfektion über die Luft übertragen wird.

Windpocken (Varizellen) gehören zu den häufigsten Kinderkrankheiten und sind hochansteckend. „Daher raten wir dazu, insbesondere Kinder gegen Windpocken impfen zu lassen“, so Kock. Für die für Versicherte kostenlose Grundimmunisierung empfiehlt die Ständige Impfkommission (Stiko) zwei Impfungen im Alter von elf und 15 Monaten. Eine Impfung könne aber auch nachgeholt werden, so die AOK.

Trotz des extremen Juckreizes sollten Windpocken nicht aufgekratzt werden, rät die AOK Nordwest weiter. Meist verordnet der Arzt Salben oder Lotionen, die den Juckreiz lindern. Die Windpocken-Erreger bleiben übrigens, wie alle Herpesviren, nach einer durchgemachten Windpocken-Infektion im Körper. Unter besonderen Umständen können sie reaktiviert werden und verursachen im Erwachsenenalter beispielsweise Gürtelrose.

