Wilde Flucht durch Gelsenkirchens Norden mit dem Motorrad

Gelsenkirchen-Buer. Eine Verfolgungsjagd lieferte sich ein Motorradfahrer mit der Polizei. Eine rote Ampel ignorierte der Unbekannte. Er gefährdete sogar Passanten.

Die Polizei sucht nach einem unbekannten Motorradfahrer, der am Sonntag, 10. Oktober, ungeachtet der Verkehrsregeln durch den Gelsenkirchener Stadtnorden gerast ist und dabei Fußgänger gefährdet hat.

Ins Visier geraten: Motorrad-Trio lässt Auspuff knallen und Motoren aufheulen

Die Beamten wurden am Sonntag gegen 13.40 Uhr an der Kurt-Schumacher-Straße auf ein Motorrad-Trio aufmerksam, das an der Kurt-Schumacher-Straße auf der Linksabbiegerspur zur Hölscherstraße die Motoren laut aufheulen ließ und Fehlzündungen verursachte. Als einer der Motorradfahrer den nachfolgenden Streifenwagen bemerkte, flüchtete er vor den Beamten über eine rote Ampel an der Kreuzung Hagenstraße, Freiheit und Mühlenstraße.

Die Anhaltesignale der Polizisten ignorierte der Unbekannte und fuhr im Weiteren mit stark erhöhter Geschwindigkeit über zahlreiche Straßen in Buer und Scholven. Durch einen mit Pollern abgesperrten Bereich flüchtete der Motorradfahrer anschließend in Richtung Buschgrundstraße.

Motorradfahrer rast durch Gelsenkirchen, Passanten retten sich mit Sprung zur Seite

Unbeteiligte blieben zwar unverletzt, mussten aber offenbar an einem Fußweg in Höhe der Buschgrundstraße zur Seite springen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Die Polizei bittet diese Personen, sich zu melden und sucht zudem Zeugen, die Angaben zu den drei unbekannten Fahrern der Motorräder machen können.

Der vor dem Streifenwagen Flüchtende trug einen grauen Kapuzenpullover und einen grauen Motorradhelm, zu den beiden anderen Fahrern liegt den Ermittlern keine Beschreibung vor.

Hinweise an die Polizei unter: 0209 365 6243 oder 0209 365 2160.

