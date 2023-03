Wieder Streik und wieder Demo in Gelsenkirchen am Donnerstag

Gelsenkirchen. Im Tarifstreit im Öffentlichen Dienst steht Gelsenkirchen wieder eine Großdemonstration bevor. Nun ruft die Gewerkschaft Komba zum Protest auf.

Der Heinrich-König-Platz (HKP) in Gelsenkirchen wird immer mehr zum zentralen Austragungsort für die Proteste der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Öffentlichen Dienst in NRW. Mehrfach schon zogen Tausende Streikende in die Gelsenkirchener Innenstadt, um in nächster Nähe zum Rathaus kundzutun, dass sie unter anderem 10,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat haben wollen. Gerade erst hatten sich am Dienstag rund 19.000 Demonstrierende auf dem HKP versammelt, da ruft die Gewerkschaft Komba für Donnerstag (23.3.) abermals zum Streik und zur zentralen Kundgebung in Gelsenkirchen auf.

„Wir fordern dazu auf, dem Warnstreikaufruf in Gelsenkirchen zu folgen. Die Arbeitgeberseite muss die Unzufriedenheit und Enttäuschung der Beschäftigten spüren. Das scheint einzig mit intensiven und nachdrücklichen Signalen zu funktionieren“, erklärt Andreas Hemsing, Bundes- und NRW-Landesvorsitzender der Komba-Gewerkschaft.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Die landesweite Aktion in Gelsenkirchen beginnt um 8.30 Uhr an der Trabrennbahn Nienhausen. Um voraussichtlich 10.30 Uhr startet der Demonstrationszug durch die Stadt. Die Abschlusskundgebung findet um circa 12 Uhr auf dem Heinrich-König-Platz statt. Zum Streik aufgerufen sind die Mitglieder der Komba-Gewerkschaft in allen Bereichen der Stadtverwaltung und der städtischen Tochterfirmen. Es könne daher zu Einschränkungen in Bürgercentern, in KfZ-Zulassungsstellen, bei der Verkehrsüberwachung, vereinzelt auch in Kitas und mehr kommen, erklärt eine Sprecherin der Gewerkschaft. Mit einem flächendeckenden Ausfall der Angebote wie zuletzt immer wieder bei den Streikaufrufen der Gewerkschaft Verdi ist aber nicht zu rechnen. Verkehrsbeeinträchtigungen wird es am Vormittag in der Feldmark und der Altstadt sicher dennoch geben.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen