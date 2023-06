Wieder Jugendlicher (14) in Gelsenkirchen ausgeraubt

Gelsenkirchen-Schalke. Erneut wurde ein Jugendlicher in Gelsenkirchen von nahezu Gleichaltrigen überfallen und ausgeraubt. Die Polizei fragt: Wer hat etwas gesehen?

Wieder wurde ein Jugendlicher in Gelsenkirchen Opfer eines Überfalls durch nahezu Gleichaltrige: Am späten Mittwochabend, 21. Juni, ist ein 14-Jähriger von zwei bislang unbekannten Jugendlichen in Schalke geschlagen, verletzt und anschließend ausgeraubt worden. Der Gelsenkirchener war gegen 22.25 Uhr zu Fuß an der Grillostraße unterwegs, als ihm die beiden Täter entgegenkamen.

Einer der Jugendlichen forderte den 14-Jährigen auf, ihnen seine Bauchtasche zu geben. Als der Gelsenkirchener sich weigerte, schlug ein Angreifer den Jungen, während der andere Täter die Bauchtasche klaute. Anschließend flüchtete das Duo. Der verletzte 14-Jährige musste nach medizinischer Versorgung vor Ort mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Überfall auf einen 14-Jährigen in Gelsenkirchen: Was die Polizei über die Täter weiß

Die beiden Gesuchten sollen etwa 16 bis 17 Jahre alt und etwa 1,85 Meter groß sein. Einer der Schläger habe ein weißes T-Shirt, eine blaue Jacke und eine Kappe der Marke „Gucci“ getragen, der andere Täter war laut Polizei mit einem schwarzen T-Shirt bekleidet.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise von Zeugen nimmt das Kriminalkommissariat 15 unter 0209 365 7512 oder die Kriminalwache unter 0209 365 8240 entgegen.

