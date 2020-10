Wie zwei Gelsenkirchener sich einen Kunst-Traum erfüllen

Im Pottenort gibt es jetzt „Pottenart“. An der kleinen Straße im Berger Feld erfüllen sich die beiden Gelsenkirchener Dieter Depping und Heinrich Spiekermann einen langgehegten Traum: Sie betreiben einen Kulturraum, der ihnen Arbeitsraum und Ausstellungsraum zugleich ist. Hier können sie sich kreativ ausleben, jeder für sich und zuweilen auch mit Hilfestellung des jeweils anderen.

Zwei Gelsenkirchener erfüllen sich einen Kunst-Traum in früherem Blumengeschäft

Das betrifft vor allem die Objekte, geformt aus einem besonderen Kunststoff, der thermisch verformbar ist bei 170 Grad Celsius und nach dem Aushärten hart wie Stein. Aus ihm arbeitet Dieter Depping Formen, heraus gebogen aus grafischen Grundzügen hin zu organisch wirkenden Gebilden. „Da lassen sich raffinierte Formen draus schaffen.“ Bei den größeren Objekten erfordere das schon mal vier Hände und entsprechende Kraft, verrät der Macher. „Und natürlich verbrennen wir uns auch zuweilen.“

Die beiden Gelsenkirchener Künstler Dieter Depping und Heinrich Spiekermann schaffen sich mit „Pottart“ neuen kreativen, zuweilen experimentellen Freiraum für ihr Schaffen. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Diesen kreativen, zuweilen experimentellen Freiraum genießen die beiden Männer sichtlich. Erst im Sommer sind sie „eingezogen“, arbeiten sechs Wochen täglich und emsig daran, aus dem einstigen „Blumenfachgeschäft Haselhorst“, das über ein Jahrzehnt im Dornröschenschlaf gelegen hat, ein Atelier zu machen. Mit allem, was die beiden so brauchen – inklusive einem alten Backofen für die Arbeit mit dem Kunststoff.

Die beiden Männer verbindet seit 40 Jahren eine Freundschaft

Seit vierzig Jahren verbindet die Männer eine Freundschaft. Ebenso die Liebe zur Kunst. Der Ruhestand erlaubt es ihnen, mehr und mehr selbst aktiv zu werden, Materialien zu erforschen, Gegenstände umzuwidmen, ganz im Sinne des Upcyclings. So widmet sich Heinrich Spiekermann gern Fundstücken. „Ich finde diesen Schrott am Straßenrand“, verweist er auf ein Objekt aus rostigen Eisenstangen. „Das war so und ich dachte, schöner kann man das gar nicht machen.“ Allein auf die Präsentation kommt es an. „Wir sind neugierig. Wir suchen. Wir finden. Und wir verwerfen auch.“

Besuchstermine für Interessierte Täglich sind Dieter Depping und Heinrich Spiekermann aktuell in ihrem Atelier „Pottenart“, Pottenort 10. Coronabedingt gibt es weder Ausstellungen noch feste Öffnungszeiten. Wer aber im Vorbeigehen die beiden bei der Arbeit sieht, sei willkommen. Interessierte könnten auch einen Besuchstermin vereinbaren unter 0172/6078980 oder unter 0176/32556418.

Das besondere Talent Spiekermanns, wirft sein Freund und Atelierkollege ein, liege im Minimalismus. Auch dafür gibt es zahlreiche Beispiele. Mit nur wenigen Strichen zeichnet Heinrich Spiekermann Landschaften, Wanderer und auch Abstraktes. Zumindest derart Verfremdetes, dass man wissen muss, was hier im wahrsten Sinne der Grundstein ist, um jenen zu erkennen. Denn eigentlich gibt es derer sechs. „Diese zarte Zeichnung hat sich aus sechs Steinen ergeben, die ich immer wieder aufgelegt habe und sie umrandet.“ Bis die Formen ineinander greifen und ein Ganzes bilden.

Die beiden Künstler haben noch viele Ideen, die sie umtreiben

Apropos Zeichnung: An einer anderen Wand hängen schon Skizzen für neue Objekte von Dieter Depping. Hier sind seine beruflichen Wurzeln als Einrichter deutlich spürbar: Die Zeichnungen wirken plastisch, wie kleine Bauzeichnungen mit gleichsam ästhetischen Wert. An anderer Stelle zeigt er eine ganz andere Facette: Da interessiert ihn dicke Pappe und deren Verhalten, gewollte und entstandene Brüche und Öffnungen.

Und immer wieder erzählen die beiden, wie viele Ideen sie noch umtreiben, was sie alles hier, am neuen Ort, in Angriff nehmen wollen. „Das ist ein Luxus. Wir haben uns hier einen Traum erfüllt“ sagt Dieter Depping – und ist mit seiner Freude nicht allein. „Auch die Ehefrauen freuen sich, dass die Männer glücklich sind“, sagt Annette Depping und ergänzt noch: „und die Keller leer sind“.