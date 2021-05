Wie sich die Stadt Gelsenkirchen für Diversität einsetzt

Am Hans-Sachs-Haus in Gelsenkirchen werden Regenbogenflaggen hängen – die Stadt setzt sich für Diversität ein.

Gelsenkirchen. Gelsenkirchen ist divers: Das möchte die Stadtverwaltung an zwei Aktionstagen zeigen. Was am 17. und 18. Mai geplant ist.

Regenbogenflaggen vor dem Hans-Sachs-Haus: Die Stadt Gelsenkirchen will ein Zeichen für eine diverse und vielfältige Stadtgesellschaft setzen. Das teilte sie am Dienstagnachmittag mit. Im Rahmen der Aktion „Sei, wer du willst, und liebe, wen du willst!“ stellt sie sich gegen Homo- und Trans*phobie.

Dazu sind am 17. und 18. Mai Aktionen in den Sozialen Netzwerken geplant. Auf den städtischen Kanälen wird am 17. Mai ein Video geteilt, an dem sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung sowie engagierte Bürgerinnen und Bürger aus Gelsenkirchen beteiligt haben. Sie alle stellen sich in dem Video hinter das Motto „Sei, wer du willst, und liebe, wen du willst!“. Initiiert wurde die Kampagne von der Gleichstellungsstelle.

Alle Gelsenkirchenerinnen und Gelsenkirchener können die Aktion unterstützen

„Alle in Gelsenkirchen sind aufgerufen, die Aktion zu unterstützen, indem sie das Video teilen oder einen eigenen Post zum Thema absetzen“, sagte Enis Akin von der Gleichstellungsstelle. „Jedes Statement zählt.“

Auslöser für die zwei Aktionstage sind der jährlich begangene internationale Tag gegen Homo- und Trans*phobie (17. Mai) sowie der deutsche Diversity-Tag (18. Mai). Der 18. Mai stehe laut Stadt zudem unter dem Motto: „Unsere Gesellschaft ist bunt und vielfältig. Unsere Arbeitswelt auch.“

