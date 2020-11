Seit Anfang der Woche gilt bundesweit der von der Politik beschlossene Teil-Lockdown. Gastronomie-Betriebe und Freizeiteinrichtungen müssen vorerst eine Zwangspause einlegen. Die Gelsenkirchener Tafel mit ihren sechs Ausgabestellen im Stadtgebiet ist allerdings unverändert für die Kunden da.

Entsprechend hoch ist die Wertschätzung der Bedürftigen für die Arbeit der Hilfsorganisation. „Wir bekommen von den Menschen viel positive Rückmeldung, dass wir trotz der schwierigen Situation da sind. Das ist natürlich eine Betätigung und bestärkt uns darin, weiterzumachen“, berichtet Hartwig Szymiczek, Geschäftsführer der Tafel in Gelsenkirchen.

Gelsenkirchener Tafel hat 15 bis 20 Prozent weniger Kunden

In Zeiten von Kontaktbeschränkungen sei auch die soziale Komponente nicht außer Acht zu lassen. Schon ein kurzes Gespräch mit dem Ausgabepersonal könne schon wichtig sein, um seine Sorgen loszuwerden, die einen derzeit beschäftigen. „Man darf nicht vergessen, dass Corona vor allem wirtschaftlich schwächer gestellte Leute besonders trifft“, gibt Szymiczek zu bedenken.

Die Tafel versorgt wöchentlich circa 2500 Haushalte und somit zwischen 5000 und 5500 Menschen. „Aktuell haben wir eine leicht rückläufige Tendenz“, spielt Szymiczek auf die Auswirkungen des erneuten Lockdowns infolge steigender Corona-Infektionszahlen an. 15 bis 20 Prozent weniger Kunden kommen derzeit vorbei. „Viele haben wahrscheinlich Angst sich anzustecken, wenn sie nach draußen gehen“, schätzt der 58-Jährige.

Strenge Regeln in den Ausgabestellen

In den Ausgabestellen achtet die Tafel penibel auf die geltenden Regeln. „Wir schauen schon sehr, dass bei uns pro zehn Quadratmeter Fläche nur eine Person kommt“, erklärt Szymiczek. Mit eingeschlossen sei auch die Zahl der Mitarbeiter: „An manchen Orten wie zum Beispiel in Horst geben wir die Lebensmittel nur an der Tür heraus, weil es drinnen nicht viel Platz gibt.“ Zudem gelte Maskenpflicht und ausreichend Sicherheitsabstand in der Warteschlange. „Im Grunde ist es so, wie beim ersten Lockdown im Frühjahr“, so Szymiczek.

170 Ehrenamtliche packen bei der Tafel an, davon gehöre etwa ein Drittel der Corona-Risikogruppe an. „Wir haben ihnen freigestellt, ob sie weiter helfen oder zuhause bleiben wollen“, sagt der Geschäftsführer. Bislang habe noch keiner den Wunsch geäußert, sich zurückzuziehen.

Von den Hamsterkäufen im Supermarkt ist nichts zu spüren

Während in den Supermärkten mancherorts wieder Nudeln, Reis oder Toilettenpapier knapp werden, haben diese Hamsterkäufe keinen unmittelbaren Einfluss auf die Ausgabe an Bedürftige. „Der Lebensmittelzulauf ist momentan gut. Wir bekommen zum Teil auch Lagerbestände von Restaurants“, erzählt Szymiczek. Erst kürzlich habe ein Restaurantbetreiber seine Obst- und Gemüsevorräte angeliefert.

Apropos liefern: Das Team der Tafel bringt Lebensmittel auch zu Menschen, die nur eingeschränkt mobil sind oder gesundheitliche Probleme haben und aus Sorge vor einer Ansteckung mit Covid-19 nicht ihre Wohnung verlassen wollen. Das werde aber im Einzelfall abgesprochen und gelte nur für diejenigen, für die es in keiner Weise möglich ist, vor Ort die Sachen abzuholen.

Für die Arbeit der Tafel sind neben einem kleinen Obolus von zwei Euro pro Warenausgabe auch Sach- und Geldspenden auf der Einnahmenseite von enormer Bedeutung. Mit der Unterstützung in dieser herausfordernden Phase zeigt sich Szymiczek zufrieden: „Wir werden gesehen in der Stadt – beispielsweise von Unternehmen.“ Außerdem habe man wie jede Tafel in Nordrhein-Westfalen 5000 Euro vom Landessozialministerium bekommen, um Einnahmenausfälle oder Ausgaben für Hygieneartikel und Plexiglasscheiben auszugleichen. Mit diesen Schutzmaßnahmen geht der Betrieb der Tafel auch im November weiter.