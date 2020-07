Wie Gelsenkirchener Kunstwerke zu Atemschutzmasken werden

Claudia Lüke zeigt am Montag, 13. Juli 2020 in Gelsenkirchen ihre Schutzmasken, die sie aus zerschnittenen Leinwänden gefertigt hat. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Gelsenkirchen-Altstadt. Per Messer zerstört die Gelsenkirchener Künstlerin Claudia Lüke ihre Bilder – und fertigt Atemschutzmasken daraus. Eine Ausstellung zeigt das.

Sie ist eigentlich ein völlig friedfertiger Mensch. Aber seit einigen Monaten packt es sie, dann schnappt sie sich ein scharfes Messer und sticht zu. Und zwar auf Bilder, die sie in früheren Zeiten liebevoll hergestellt hat. „Ja, das ist auch ein Stück weit befreiend“, sagt die Gelsenkirchener Künstlerin Claudia Lüke (57). Denn dieses Zerschneiden und Zerstückeln ist ein Teil des Kunstprojektes „Art-Destruction-To-Art-Protection“, an dem sie in diesen Coronazeiten zusammen mit dem Fotografen Uwe Jesiorkowski (57) arbeitet.

Denn aus den Bilderstreifen, die sie aus den Leinwänden herausschneidet, entstehen in stundenlanger Handarbeit echte Mundschutzmasken zum Schutz vor Corona. In wunderschönen, klaren Farben. Werke, die sie unter anderem auch hinter Glas präsentiert und als Kunstwerke verkauft. Und dann kommt Uwe Jesiorkowski mit seinen Arbeiten dazu. Die Zusammenarbeit besteht darin, dass der 57-Jährige die kunstvollen Masken fotografiert – und zwar an Menschen aus so genannten „systemrelevanten Berufen“.„Wir finden das Projekt so faszinierend, dass wir gerne unsere Unterstützung zugesagt haben“, sagt Andrea Lamest, Leiterin Referat Kultur bei der Stadt.

Ladenlokal in der Gelsenkirchener Altstadt fungiert als Ausstellungsraum

Eine Auswahl der bereits fertiggestellten Atemschutzmasken, die die Gelsenkirchener Künstlerin Claudia Lüke hergestellt hat. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Und noch einer leistet kreative Hilfe, um das spannende Projekt nach vorne zu bringen: Der Gelsenkirchener Dieter Müller, der auf der Hauptstraße 17 ein Ladenlokal besitzt, das gerade leer steht. Er hat die Räumlichkeiten für die nächste Zeit als Ausstellungsraum kostenlos zur Verfügung gestellt. Vor allem in den Abendstunden erstrahlen die Masken, die zerschnittene Leinwand und die Fotos in kräftigen Farben. Eine Einladung an jeden Passanten, vor dem Geschäft zu verweilen, die Kunst auf sich wirken und den Gedanken freien Lauf zu lassen.



Lüke und Jesiorkowski kennen sich zwar schon seit zehn Jahren, aber es ist das erste Mal, dass sie gemeinsam ein Projekt starten. „Sehr viele Menschen machen bei dieser ganz besonderen Kunst mit“, sagt Lüke. Denn sie verschickt die Masken zu Freunden und Bekannten, zu Künstlern und Personen, die mit Kunst zu tun haben – in alle Welt. London, Zermatt, Belgrad, Luxemburg, Borkum, Gelsenkirchen, Toronto und Sidney sind nur einige der Zielorte. „Die Personen, die die Masken erhalten haben, machen dann ein Selfie von sich mit Maske oder lassen sich fotografieren und schicken mir die Fotos dann zurück“, erklärt die Künstlerin die Dynamik, die auf diese Weise entsteht.

Fotos von Reinigungskräften und Erntehelfern, die die Maske tragen

Fotograf Uwe Jesiorkowski hat Menschen aus „systemrelevanten Berufen“, die die Kunstwerk-Masken tragen, an ihrem jeweiligen Arbeitsplatz fotografiert. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Passend zum Corona-Thema setzt Fotograf Jesiorkowski noch einen anderen wichtigen Akzent: Er macht mit seinen Aufnahmen klar, wie „willkürlich, manchmal abstrus und inkonsequent die Definition systemrelevant“ von der Politik ausgelegt wurde. „Warum dürfen mehrere Arbeiter in einem großen Wagen gemeinsam zur Baustelle fahren und dort zusammen arbeiten? Auch die erlaubte Arbeit auf den Schlachthöfen war ja bemerkenswert“, stellt der 57-Jährige fest. Aber in Sport, Kultur und Gastronomie zum Beispiel sei das Leben komplett heruntergefahren worden.



Eine große Bandbreite stellt er mit den Menschen aus ganz unterschiedlichen Berufen zu Coronazeiten dar: Reinigungskräfte, Erntehelfer, Bestatter, Feuerwehrleute, medizinisches Personal aus dem Bereich der Anästhesie und Pflege, eine Profi-Schwimmerin, die trainieren muss – alle mit Masken von Claudia Lüke. Und die Liste ist noch nicht zu Ende – genauso wenig, wie bei der Corona-Krise derzeit ein Ende abzusehen ist. Ein Ziel der beiden Kunstschaffenden: eine Ausstellung mit dem Projekt, die quer durch die Lande und dann auf weite Reise geht.

Kontakt zu den Künstlern

Es war keine Schnaps-, sondern quasi eine „Corona-Idee“, sagen Claudia Lüke und Uwe Jesiorkowski. Die Künstlerin und der Fotograf, wurden vor Monaten durch das Virus in ihrer Arbeit genauso ausgebremst wie die Gastronomie, Hotels und Fitnessbetriebe. Also nutzen sie die Zeit für das Sammeln kreativer Ideen.

Daraus entstand eine Zusammenarbeit in Sachen Corona-Auswirkungen. Sie setzen die Probleme der Gegenwart in Kunst um und korrespondieren mit Menschen auf verschiedenen Kontinenten, die alle durch die Pandemie betroffen sind. Kontakt: www.claudia-lueke.de, Tel. 0209/148 76 30, und www.uwejesiorkowski.de, Tel. 01590/138 21 96.