Wilma Weißner (88) – Tochter einer Platzanweiserin und eines Bühnenmeisters – verbrachte ihre Kindheit und Jugend in der Schauburg in Gelsenkirchen-Buer. Von 1942 bis 1945 lebte sie dort mit ihrer Mutter und ihrem jüngeren Bruder, wie sie Betriebsleiter Ralf Kolecki jetzt in Mülheim erzählte.