Ein bisschen Zeit bleibt noch, um den Tieren beim Wachsen weiter zuzusehen. Dann ist aber irgendwann im Frühjahr der Zeitpunkt gekommen, Abschied zu nehmen. Für die vier Siebenschläfer-Babys, die inzwischen schon fest zur Familie gehören, geht es in die freie Wildbahn. Vorbei die Zeit, in der sich Ersatzmutter Yvonne Jurr, wie sich selbst bezeichnet, aufopferungsvoll um Wohl und Wehe der kleinen Nagetiere gekümmert hat.

Bereits mehrere Wochen ist es her, dass die im Stadtteil Bismarck wohnende Gelsenkirchenerin die Siebenschläfer Mitte September bei sich zuhause aufgenommen hat. „Die Siebenschläfer-Familie hatte sich an einem Haus im Bochumer Tierpark in die Dämmung gefressen. Das Haus sollte abgerissen werden. Dabei ist auch das Nest runtergefallen und die Mutter weggelaufen“, berichtet Jurr. Der Nachwuchs blieb zurück.

Gelsenkirchenerin nimmt Siebenschläfer-Babys auf

An diesem Punkt kam Jurr ins Spiel, die sich für den Tierschutzverein „Tiere in Not“ engagiert und sich auf die Aufzucht von Eichhörnchen spezialisiert hat. Vom Verein kam dann auch der Anruf, dass die Jungen in einer misslichen Lage sind. „Siebenschläfer und Eichhörnchen sind sehr ähnlich, was Aufzucht und Futter angeht“, erklärt die 50-Jährige.

Zuerst gab sie aber den Pflegern vor Ort telefonisch den Ratschlag, die Kleinen mit einer Decke in einen Karton zu packen: „Wärme von unten ist ganz wichtig.“ Danach hieß es warten – ob die Mutter wieder zu ihren Sprösslingen zurückkehrt. „Das Ganze ist morgens passiert, abends riefen mich die Pfleger an und meinten, dass die Mutter nicht zurückgekommen sei“, sagt Jurr. Also wurde das Quartett nach Gelsenkirchen umgesiedelt: „Ohne Mutter wären sie draußen verloren gewesen.“

Siebenschläfer waren dehydriert

Die Siebenschläfer-Babys waren damals etwa sieben bis zehn Tage alt und zwischen zwölf und 15 Gramm schwer. Mittlerweile zeigt die Waage schon deutlichere Ausschläge nach oben an: „Sie haben sich eine schöne Speckschicht angefressen. Das kann man auch richtig fühlen.“

Die Siebenschläfer-Babys bekommen mittlerweile feste Nahrung und haben sich schon Winterspeck angefressen. Foto: Foto: Yvonne Jurr

Bis dahin war es allerdings ein weiter Weg. Als sie die Tiere zuhause in einer Voliere in Obhut nahm, habe man ihnen direkt angesehen, dass sie lange keine Flüssigkeit mehr zu sich genommen hatten: „Sie waren dehydriert. Die Hilfe war dringend nötig.“

Rund um die Uhr habe sie die Siebenschläfer versorgt und sich die Nächte um die Ohren geschlagen – zumindest in der Anfangszeit. „Alle zwei Stunden haben sie Aufzuchtmilch bekommen, die man auch bei Hundewelpen verwendet“, blickt Jurr auf den Aufwand zurück, den sie jedoch gerne in Kauf genommen hat: „Pro Tier hat das 15 bis 20 Minuten gedauert. Auch das Kuscheln durfte nicht zu kurz kommen.“

Nach ungefähr neun Wochen gab es dann erstmals feste Nahrung, weil sie keine Milch mehr wollten – Äpfel, Möhren oder Sonnenblumenkerne. „Zum Frühstück gibt es auch mal Baby-Brei mit Haselnüssen“, sagt Jurr lachend.

Im Frühjahr kommen die Tiere in Bochum wieder nach draußen

Aktuell halten die nachtaktiven Siebenschläfer Winterruhe. „Meist sind sie gegen 20 Uhr für ein paar Stunden auf den Beinen“, erläutert Jurr. Normalerweise seien sie von Oktober bis Mai im Winterschlaf, bei dem sie bis zu 50 Prozent Körpergewicht verlieren. Durch die außergewöhnlichen Umstände werden die Tiere aber um selbigen gebracht. Stattdessen ist die Voliere nun das neue Zuhause, das sie zum Herumtollen verlassen können.

„Sie sind sehr zahm und sitzen beispielsweise bei meiner Tochter auf dem Arm oder der Schulter. Wenn aber eine fremde Person kommt, flitzen sie weg oder verstecken sich im Pullover“, erzählt Jurr. „Normalerweise suchen sie aber keinen Kontakt zu Menschen.“ In diesem Fall habe sich einfach ein gewisses Vertrauen aufgebaut.

Eichhörnchen-Aufzucht seit zehn Jahren Seit zehn Jahren kümmert sich Yvonne Jurr bereits um Eichhörnchen, die in Not oder Gefahr geraten sind. Dafür bekam sie auch im Jahr 2019 den Westfälischen Tierschutzpreis überreicht. Bis zu zwölf Wochen nimmt sie dann die Tiere bei sich in der Wohnung auf, ehe sie sie abgibt an Menschen, die mehr Platz und Auslauf haben. Ihr Traum für die kommenden Jahre sei ein kleines Haus mit Garten , wo sie beispielsweise draußen eine Voliere mit Klappe aufstellen und den Eichhörnchen noch mehr Freiheiten geben könnte.

Bis zum Frühjahr bleiben die Siebenschläfer Teil der Familie. „Dann werden sie ausgewildert. Wahrscheinlich auch wieder irgendwo in der Nähe des Bochumer Tierparks . Der Lebensraum dort scheint gut zu sein. Sie brauchen alte Baumbestände oder Laubbäume“, betont die Ersatzmama, die diesen Moment bereits herbeisehnt. Denn: „Es ist eine große Freude, wenn man sie freilässt und sieht, wie sie auf den Bäumen herumhüpfen. Das ist ein Gefühl von Freiheit, da geht mir das Herz auf.“ In diesen Augenblicken haben sich auch all die Mühen der vergangenen Monate ausgezahlt.