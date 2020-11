Wie alten Menschen Weihnachtswünsche erfüllt werden können

So sah es im vergangenen Jahr in Essen aus – am Ende der WAZ-Wunschbaum-Aktion konnten über 300 alte Menschen beschenkt werden. In Gelsenkirchen soll es ähnlich erfolgreich laufen.

Gelsenkirchen. Mit der WAZ-Wunschbaumaktion soll alten Menschen in Gelsenkirchen zu Weihnachten eine kleine Freude bereitet werden. So können Sie mitmachen.

Es ist das Fest der Feste, jedes Jahr aufs Neue. Die Vorfreude ist riesig, so viele schöne Erinnerungen, Eindrücke sind damit verbunden. Doch in diesem Jahr wird alles anders – es wird sicherlich das Weihnachten der etwas anderen Art. Und trotz all der Widrigkeiten – oder gerade weil – legt die WAZ gemeinsam mit dem Caritasverband der Stadt und der Ludgeri-Apotheke in Buer erstmals eine besondere Wunschbaum-Aktion für die Gelsenkirchener Advents- und Weihnachtszeit auf.

WAZ-Wunschbaumaktion: Gelsenkirchener können alten Menschen eine Freude machen

Im Mittelpunkt: all die Senioren und älteren Menschen, die in einer Demenz-WG der Caritas leben und von drei ambulanten Pflegediensten in Mitte, Buer und Resse betreut werden. Und allein der Gedanke daran, er wärmt einem ja schon direkt das Herz!

Das Prinzip dahinter ist ganz einfach: Gelsenkirchener schenken, erfüllen Wünsche, machen Freude. Zwei Wunschbäume wird es ab Dienstag, 1. Dezember, in dieser Stadt geben. Der eine steht im WAZ-Leserladen an der Ahstraße 12, der andere in der Ludgeri-Apotheke an der Düppelstraße 19 in Buer. Daran, üppig geschmückt, werden die Wunschzettel der älteren Menschen hängen.

Die Aktion lief bereits im vergangenen Jahr in Essen sehr erfolgreich

Jeder, der möchte, kann einen solchen Wunschzettel abnehmen, den Wunsch mit einem Einkauf in der Innenstadt oder auf der Hochstraße erfüllen und das Geschenk wieder an den beiden Wunschbaum-Standorten abgeben. Ganz wichtig hierbei: Bitte das Präsent nicht einpacken – eine Geschenk-Tüte reicht völlig. An die Tüte sollte dann zwecks besserer Zuordnung der Wunschzettel, auf dem der Name und auch die Einrichtung stehen, geheftet werden.

„ Die Aktion lief bereits im vergangenen Jahr in Essen und es war richtig gut und wurde super angenommen“, berichtet Caterina Nowak, Marken und Projektmanagerin bei der WAZ. Nun hofft sie auf einen ähnlichen, nein, mindestens den gleichen Erfolg auch in Gelsenkirchen.

„Das ist wirklich eine sehr schöne Aktion“

Nina Jäger freut sich schon jetzt auf die Wunschbaum-Tage. „Das ist wirklich eine sehr schöne Aktion“, sagt die Fachbereichsleiterin der ambulanten Pflege beim Caritasverband Gelsenkirchen. Die älteren Menschen hätten in den vergangenen Wochen und Monaten extrem viele Einschränkungen hinnehmen müssen – da kommt der Wunschbaum mehr als recht. Eine kleine oder auch etwas größere Aufmerksamkeit , die wirklich viel bewegen kann.

Der Ludgeri-Apotheke ist der Baum der Bäume schon am Donnerstag geliefert worden. Noch steht er da, ohne Schmuck und all dem Weihnachtlichen. Doch das wird sich in den kommenden Tagen schnell ändern. „Ich finde die Idee einfach sehr schön und entzückend“, erklärt Inhaberin Mina Becker, warum sich ihr Team, ihre Apotheke beteiligt. Und warum sie schon jetzt ganz viel Werbung macht – für Weihnachten am Tannenbaum.

Den Menschen vor Ort, ganz lokal, wird eine Freude gemacht

Sich zu engagieren, zu helfen ist an der Düppelstraße indes nichts Neues: Die Ludgeri-Apotheke hatte sich bereits an der internationalen Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ beteiligt. Was nun aber das Schöne ist: „Dass die Geschenke in der Region bleiben.“ Dass den Menschen vor Ort, ganz lokal, eine Freude gemacht wird, „das finde ich sehr sinnvoll.“