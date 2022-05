Widerstand gegen Abriss der Gelsenkirchener „Knochenmühle“

Die Vorsitzende der CDU Bulmke Birgit Lucht ist empört über die Abrisspläne für die alte Kinderklinik an der Hohenstaufenallee 1-5. Das Gebäudeensemble, in dem jetzt noch zwei Parteien wohnen und in einem Nebengebäude eine Kita ihre Heimstatt hat, ist mehr als 120 Jahre alt und soll einem Neubau weichen.

Foto: Oliver Mengedoht / FFs