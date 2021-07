WH-Präsident Kriegesmann vertritt Fach-Hochschulen in NRW

Gelsenkirchen-Buer. Weiteres Amt Prof. Bernd Kriegesmann, Präsident der Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen: Er wird Vorsitzender der Landesrektorenkonferenz.

Prof. Dr. Bernd Kriegesmann, seit 2008 Präsident der in Gelsenkirchen, Bocholt und Recklinghausen mit Standorten vertretenen Westfälischen Hochschule (WH), wird neuer LRK-Vorsitzender. Die Landesrektorenkonferenz der Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAW) in Nordrhein-Westfalen wählte den Wirtschaftswissenschaftler einstimmig zum neuen Vorsitzenden. Kriegesmann, Jahrgang 1963, übernimmt zum 1. September das Amt vom Rektor der FH Aachen, Prof. Dr. Marcus Baumann, der seit 2015 den LRK-Vorsitz innehat. Baumann geht Ende August in den Ruhestand.

Kriegesmann leitet seit 2008 die Westfälische Hochschule in Gelsenkirchen

„Ich freue mich über das Vertrauen und die neue Aufgabe. Als Hochschulen für Angewandte Wissenschaften in NRW feiern wir in diesem Jahr unser 50-jähriges Bestehen. Jeden Tag beweisen wir auf´s Neue, dass wir - so unser Slogan - unglaublich wichtig sind – für unsere Studierenden, mit unserer Forschung, für die Unternehmen und in den Regionen“ sagte Kriegesmann nach seiner Wahl und nannte erste Ziele: Mit den Verantwortlichen in der Politik und den Hochschulen will er „einen Beitrag dazu leisten, die Rahmenbedingungen für erstklassige praxisnahe Lehre, innovative anwendungsorientierte Forschung und den Transfer von der Wissenschaft in Wirtschaft und Gesellschaft so zu gestalten, dass wir unsere Erfolgsgeschichte fortführen können“.

Baumanns Arbeit würdigte Kriegesmann: „Er hat unseren Hochschulen viele Jahre eindrucksvoll Gesicht und Stimme gegeben. In seine Amtszeit fällt die Gründung des Promotionskollegs und er hat die anhaltende Debatte über die dringend notwendige Stärkung der anwendungsorientierten Forschung maßgeblich mitinitiiert und am Laufen gehalten.“ Mit Baumann, so sein Nachfolger, seien die Hochschulen für Angewandte Wissenschaften „deutlich wahrnehmbarer geworden“.

Zum LRK-Vorstand gehören neben Kriegesmann Prof. Dr. Ingeborg Schramm-Wölk, Präsidentin der Fachhochschule Bielefeld, als stellvertretende Vorsitzende, sowie Prof. Dr. Stefan Herzig, Präsident der TH Köln, und Prof. Dr. Hans Hobelsberger, Rektor der Katholischen Hochschule NRW, als weitere Vorstandsmitglieder.

