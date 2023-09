Die Stadtverwaltung ist nun aufgefordert, zu prüfen, ob und welche Vorteile eine Umsiedlung der Westfälischen Hochschule aus dem Stadtnorden in die Gelsenkirchener Innenstadt hätte.

WH-Debatte WH in die Gelsenkirchener City? Stadt soll Optionen prüfen

Gelsenkirchen. In der Debatte um eine zumindest teilweise Umsiedlung der Westfälischen Hochschule in die Gelsenkirchener City ist nun die Verwaltung gefragt.

Die Debatte um eine mögliche Umsiedlung der Westfälischen Hochschule vom Stadtrand im Gelsenkirchener Norden auf freie Flächen in der Altstadt geht weiter: Die Grünen haben nun einen Antrag für die nächste Sitzung des Wirtschaftsausschusses gestellt, der am 19. September stattfindet. Die Ökopartei fordert von der Stadtverwaltung einen Sachstandsbericht zur Innenstadtentwicklung „mit besonderer Berücksichtigung der Idee eines Innenstadt-Campus der Westfälischen Hochschule“.

Zur Begründung heißt es: „Im Zuge des geplanten „Zukunftsquartiers“ an der Overwegstraße gab es bereits erste öffentliche Überlegungen und Diskussionen, ob auch die Westfälische Hochschule (WH) in Richtung eines „Innenstadt-Campus“ entwickelt werden kann bzw. sollte. So hat beispielsweise die WAZ einen Kommentar zu diesem Vorschlag veröffentlicht und sogar die Meinung ehemaliger Oberbürgermeister der Stadt Gelsenkirchen dazu eingeholt.“

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Die Grünen bitten die Verwaltung daher, in einem mündlichen Sachstandsbericht ihre Einschätzung zu einer (Teil-)Umsiedlung der WH darzulegen und die Verwirklichungschancen dieser Idee aus Verwaltungs-Perspektive zu bewerten. Dabei soll insbesondere das wirtschaftliche Potenzial für die Gelsenkirchener Altstadt, „auch mit Blick auf etwaige (Aus)Gründungen durch Studierende der WH, aufgezeigt werden.“

Zuvor hatte sich auch die CDU Gelsenkirchen schon wohlwollend für die Idee einer City-WH ausgesprochen.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen