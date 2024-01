WH Gelsenkirchen mit Selbstlernprogramm für Cybersicherheit

Gelsenkirchen Die Kompetenz beim Thema Cybersicherheit verbessern soll ein an der WH Gelsenkirchen mitentwickeltes Projekt. Wie das funktioniert.

Die Cybersicherheitskompetenzen verbessern mit Hilfe einer neuen Selbstlernplattform: Das verspricht die Westfälische Hochschule (WH) mit der Einführung von „SecAware.nrw“. Mit dem Online-Angebot sollen Studierende sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an den Hochschulen in NRW in Cybersicherheitskompetenzen vertiefen können. Neben Schulungsmaterialien stehen auch interaktive Module und freiwillige Selbsttests zur Verfügung. Damit unterscheidet sich das Projekt, das vom NRW-Wissenschaftsministerium gefördert wurde, entscheidend von herkömmlichen Lernangeboten. Prof. Norbert Pohlmann, Leiter des Instituts für Internet-Sicherheit (if(is)) in Gelsenkirchen, koordinierte die Konzeption von „SecAware.nrw“ an der WH.

Zukunft an Hochschulen mit Digitalkompetenz sicher gestalten

Gemeinsam mit dem Institut für die Digitalisierung von Arbeits- und Lebenswelten der FH Dortmund wurden in einer zweijährigen Entwicklungsphase grundlegende IT-Sicherheitsthemen erfasst und in praxisorientierten Schulungsinhalten verarbeitet. Sec.Aware.nrw biete praxisnahe Lösungen für aktuelle Cyberbedrohungen und Tipps für einen sicheren Umgang mit digitalen Geräten. Das Gelsenkirchener Projektteam gestaltete die Plattform redaktionell und entwickelte praxisorientierte Lernvideos. Die Dortmunder ergänzten das Projekt durch innovative Schulungsmodule sowie das didaktische Konzept.

Ein kontinuierlicher Feedback-Prozess durch Studien mit Nutzerinnen und Nutzern soll die Qualität sichern. „Eine besondere Herausforderung liegt in der intuitiven Gestaltung, da die Selbstlernangebote ohne Schulungen zu nutzen sein sollen“, betont das Team des IDiAL. Prof. Dr. Norbert Pohlmann nennt als Ziel „Studierenden sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern das notwendige Wissen und Sicherheitsbewusstsein zu vermitteln, damit die Hochschulen in NRW die digitale Zukunft sicher und vertrauenswürdig gestalten können.“ Das Projekt wird fortgesetzt, um weitere wichtige Cyber-Sicherheitsthemen aufzunehmen und vorhandene aktuell zu halten. Das Online-Selbstlernangebot ist ab sofort frei zugänglich unter https://secaware.nrw/

