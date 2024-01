Wetter-Warnung in Gelsenkirchen: Wo man jetzt aufpassen muss

So sah es im Stadtwald Buer im Januar 2023 aus. Die „ausgeprägte Unwetterlage“ mit Schnee und Co. am 17. Januar könnte allerdings an Gelsenkirchen vorbeiziehen.

Es bleibt am Mittwoch winterlich und glatt in Gelsenkirchen, der Wetterdienst warnt vor Frost. An diesen Straßen gilt jetzt besondere Vorsicht.

Erneut gibt es eine amtliche Wetter-Warnung für Gelsenkirchen: Zwischen Dienstag (16. Januar), 18 Uhr, und Mittwoch (17. Januar), 10 Uhr, kann es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wieder frostig werden. Mit Blick auf viele andere Regionen im Bundesland klingt das allerdings noch recht harmlos: Die „ausgeprägte Unwetterlage“ mit Schnee, Glatteis und Sturmböen soll nach derzeitigen Prognosen eher den Süden in NRW treffen.

Ungemütlich werden kann es aber auch in Gelsenkirchen. Deswegen bereitet man sich auch bei Gelsendienste auf einen verstärkten Einsatz vor: „Aufgrund der Wetterlage befinden wir uns derzeit im Schichtdienst, das heißt, wir sind nach Bedarf von 3 bis 22 Uhr im Einsatz. Am Mittwoch stehen unserer Einsatzleitung insgesamt rund 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den Winterdienst zur Verfügung“, sagt Sprecher Tobias Heyne.

Winterliches Wetter in Gelsenkirchen: Hier muss man besonders vorsichtig sein

Besondere Vorsicht ist geboten auf Brücken. „Die kühlen am schnellsten aus“, so Heyne. „Gefahr gibt es aber auch an offenen Lagen.“ Auf den ländlicheren Strecken im Stadtnorden ist demnach besondere Aufmerksamkeit angebracht. Ebenso in den kleineren Nebenstraßen, auf denen der Winterdienst üblicherweise zuletzt im Einsatz ist. Priorität hat natürlich, dass der Verkehr auf den wichtigsten Strecken möglichst reibungslos fließt und zentrale Orte wie Krankenhäuser sicher erreicht werden können. Hierzu sind die Straßen in vier Winterdienststufen eingeteilt.

Vorrang hat die Stufe 1. Hierbei handelt es sich um Hauptdurchgangsstraßen wie die Kurt-Schumacher-Straße und die Willy-Brandt-Alle mit einer Gesamtlänge von rund 290 Kilometern. Erst wenn der Einsatz in der Stufe 1 beendet wurde (und es nicht nachgeschneit hat) erfolgt der Einsatz in Stufe 2. In dieser Kategorie sind die Hauptsammelstraßen zusammengefasst. In die Stufen 3 und 4 sind kleinere Sammel- und Anliegerstraßen eingeordnet.

Für Anlieger gelten folgende Verpflichtungen: In der Zeit von 7 bis 20 Uhr gefallener Schnee und entstandene Glätte sind „unverzüglich zu beseitigen“, betont Heyne. Wenn Glätte und Schnee nach 20 Uhr auftreten, muss man sich werktags bis 7 Uhr und sonn- und feiertags bis 9 Uhr des folgenden Tages um die Beseitigung gekümmert haben.

