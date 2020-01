Gelsenkirchen. Studieninteressierte können in Gelsenkirchen in das Programm der WH hineinschnuppern. Es gibt viele Orientierungsveranstaltungen auf dem Campus.

Westfälische Hochschule informiert über Studiengänge

Abiturienten und Fach-Abiturienten, die sich für ein Studium an der Westfälischen Hochschule (WH) interessieren, können sich von Dienstag, 14. Januar, bis Freitag, 7. Februar, am Hochschulstandort in Gelsenkirchen informieren. Auf „Schüler-Eltern-Informationsabenden zur Studienorientierung“ werden Basisinformationen zu Zugangsvoraussetzungen, dem Bewerbungsverfahren und zu allen Fragen rund ums Studieren vermittelt. Nach den Vorträgen besteht außerdem die Möglichkeit, individuelle Fragen an das Team der zentralen Studienberatung zu stellen und sich persönlich beraten zu lassen.

Das Studienangebot wird bei Vorträge und Gesprächsrunden vorgestellt. Bei Informationsabenden gibt es zudem Infos über das duale Studium und die Zusatzqualifikation „Ingenieur plus Lehrer“. Die Veranstaltungen beginnen auf dem Campus an der Neidenburger Straße 43 jeweils ab 17 Uhr. Eine Vielzahl von offenen Sprechstunden für Studieninteressierte sowie Beratungsangebote per Telefon und Chat ergänzen das diesjährige Veranstaltungsangebot.

Im Workshop zur Studienorientierung lernen Schülerinnen und Schüler in kleinen Arbeitsgruppen an Beispielen kennen, wie sie sich strukturiert im Dschungel von bundesweit über 20.000 Studiengängen orientieren und informieren, um anschließend ihre Studienwahl treffen zu können. Der Workshop finden am Dienstag, 4. Februar,15 bis 18.30 Uhr statt.

Vorträge und Werkstattführungen für Interessierte

Einblicke in die über 40 Bachelorstudiengänge der WH gibt es am großen Hochschulinformationstag am Freitag, 24. Januar, von 9 bis 13 Uhr auf dem Gelsenkirchener Campus. Dann stellen alle Fachbereiche und Einrichtungen der Hochschule ihre Angebote in Vorträgen, Labor- und Werkstattführungen sowie auf einem Markt der Möglichkeiten vor und geben Antworten auf fachliche Fragen und Berufsperspektiven.

Eine weitere Möglichkeit, Studieninhalte hautnah zu erleben, bietet der Experimentiertag des Studiengangs Medizintechnik, der am Mittwoch, 22. Januar, angeboten wird. Darüber hinaus können Interessierte im Rahmen des Schnupperstudiums zusätzlich vom 6. bis zum 17. Januar in jedem Bachelorstudiengang der WH ausgewählte Vorlesungen besuchen und sich so ein Bild vom Studienalltag machen.

Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist kostenfrei, allerdings wird bei einigen Angeboten um eine vorherige Anmeldung gebeten. Weitere Informationen, auch zu den Angeboten an den WH-Standorten in Recklinghausen und Bocholt, gibt es unter www.w-hs.de.