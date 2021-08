Westfälische Hochschule bietet Online-Studienberatung an

Gelsenkirchen-Buer. Vor dem neuen Schuljahr bietet die Westfälische Hochschule Online-Studienorientierung und persönliche Beratung an. So kann man daran teilnehmen.

Zum Ende der NRW-Sommerschulferien bietet die Westfälische Hochschule ein umfangreiches Beratungsangebot für Studieninteressierte an. Sowohl online als auch durch Vor-Ort-Beratung in Gelsenkirchen, Bocholt oder Recklinghausen können sich zukünftige (Fach-)Abiturienten rund ums Thema „Studium“ informieren. Für die Online-Studienorientierung sind zwei Termine angesetzt.

Zum einen findet am Montag, 16. August um 15.30 Uhr die Veranstaltung „Studieren! Aber was? Und wo? – Orientierung im Hochschul-Dschungel“ statt. Hier werden Grundbegriffe zum Thema Studium erläutert. Wer Tipps zur Suche nach dem individuell passenden Studiengang benötigt, kann sich in der anschließenden Fragerunde beraten lassen.

Um einen Überblick über das gesamte Studienangebot zu erlangen, bietet sich die Online-Veranstaltung am Dienstag, 17. August an. Ab 15.30 Uhr werden in der Veranstaltung „Eine Hochschule, drei Standorte – das Studienangebot der Westfälischen Hochschule“ in einzelnen Vorträgen präsentiert. Die Vorträge dauern 60 bis 75 Minuten. Auch hier wird am Ende die Möglichkeit bestehen, Fragen zu stellen.

Weitere Informationen sowie die Links zu den Online-Veranstaltungen finden sich unter: www.w-hs.de/zsb-onlineseminare.

Für persönliche Beratungsgespräche können Termine in den jeweiligen Standorten vereinbart werden. Die Sprechstunden der „Zentralen Studienberatung“ und die Terminvereinbarung findet sich unter: www.w-hs.de/beratung.

Verfolgen Sie die aktuelle Entwicklung zum Coronavirus in Gelsenkirchen in unserem Newsblog

Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen