Westerholter Krankenhaus kann endlich impfen

Impfung am Wochenende: Martin Michalik, stellvertretender Leiter der Inneren Medizin in der Zentralen Notaufnahme am Gertrudis-Hospital in Westerholt, wird gegen Corona geimpft.

Am Samstag wurden Mitarbeiter des Gertrudis-Krankenhauses in Westerholt gegen Corona geimpft. Der Termin kam ziemlich spontan zustande.

Und plötzlich musste es ganz schnell gehen: Erst einen Tag vorher erfuhr die Verwaltung des Gertrudis-Krankenhauses in Westerholt, dass am Samstag die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegen das Corona-Virus geimpft werden können.

Nachdem der geplante Impfstart von Krankenhausmitarbeitern auch im Gertrudis-Hospital aufgrund fehlender Impfstoffe in Nordrhein-Westfalen verschoben werden musste, kam die Nachricht am Freitag für die Krankenhausleitung überraschend: „Ein Seniorenheim in Castrop-Rauxel hatte neun Ampullen des Biontech-Impfstoffs übrig und so erhielten wir am Freitag , gut gekühlt, den wertvollen Impfstoff, auf den wir schon sehnsüchtig gewartet haben,“ erklärt Chefarzt Dr. Berthold Rawert, Leiter des Westerholter Impfzentrums.

So viele Mitarbeiter konnten in Westerholt geimpft werden

Nachdem die Nachricht der Lieferung am Freitag eintraf, musste dann alles sehr schnell gehen. „Unser Impfzentrum steht ja schon seit Tagen in den Startlöchern. Abläufe wurden festgelegt, Mitarbeiter kategorisiert,“ fügt Rawert hinzu. „Viele Mitarbeiter haben sich dann am Freitag spontan freiwillig gemeldet, um am Samstag dann mit dem Impfen in den Räumen unseres Schulungsgebäudes starten zu können“, erklärt Andreas Krettek, Leiter der Endoskopie in der Zentralen Notaufnahme des Krankenhauses, der mit seinem Team die Abläufe und Termine koordiniert hat.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen? Dann können Sie hier unseren kostenlosen Newsletter abonnieren +++

Insgesamt konnten über 50 Mitarbeiter geimpft werden „Wir sind sehr froh, dass wir dieses Impfangebot kurzfristig bekommen haben und hoffen auf weitere Impfdosen in den nächsten Tagen, auch an unseren Standorten in Dorsten, Haltern und Marl, wo wir in den nächsten Tagen mit den Impfungen unserer Mitarbeiter starten werden“, ergänzt Dr. Andreas Weigand, Geschäftsführer des KKRN-Klinikverbundes.

Zu dem Klinikverbund (KKRN steht für Katholisches Klinikum Ruhrgebiet Nord GmbH) gehören außer dem Westerholter Gertrudis-Hospital noch das St. Elisabeth-Krankenhaus in Dorsten, das St. Sixtus-Hospital in Haltern und das Marienhospital in Marl. Mehr Infos unter www.kkrn.de.