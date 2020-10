Westerholter Gertrudis-Hospital wieder im Normalbetrieb

Westerholt. Die Zahl der Corona-Patienten im Westerholter Gertrudis-Hospital geht zurück – deswegen kehrt das Haus zum Regelbetrieb zurück.

Auch, wenn die Zahlen der Corona-Infizierten in diesen Tagen wieder ansteigen: Das Gertrudis-Hospital in Westerholt verzeichnet einen stetigen Rückgang der Corona-Patienten-Zahlen. Daher ist das Krankenhaus wieder zum Normalbetrieb zurückgekehrt – die Besuchsregelung, die seit Beginn der Pandemie gilt, bleibt aber nach wie vor gültig.

„Die Voraussetzung für die Rückkehr zum Normalbetrieb waren jedoch zahlreiche Maßnahmen wie die besondere Beachtung der Hygienerichtlinien“, teilte Krankenhaussprecherin Sarah Höchst mit. Dr. Elisabeth Winkelmann, ärztliche Direktorin und Chefärztin am Gertrudis-Hospital, ergänzt: „Mit hohen Sicherheitsmaßnahmen möchten wir unsere Patienten schützen. Wir möchten ihnen weiterhin eine bestmögliche Versorgung bieten, sodass sich unsere Patienten – ob Corona-infiziert oder nicht – bei uns gut aufgehoben fühlen.“

Für Besucher in Westerholt gilt nach wie vor die „1-1-1-1“-Regel

Um ein hohes Maß an Sicherheit für Patienten, aber auch Mitarbeitende und Besucher zu gewährleisten und diese vor einer Coronavirus-Infektion zu schützen, verfolgt das Klinikum bereits seit geraumer Zeit neben der sorgfältigen Einhaltung der Hygieneregeln noch viele andere Maßnahmen. So verfügt das Klinikum über separate Notfall-Aufnahmestationen, testet seit Mitte April alle Patienten auf eine Covid-19-Infektion und isoliert alle Verdachtsfälle. „Auch Mitarbeitende, die beispielsweise aus einem Risikogebiet kommen, werden direkt getestet und verbleiben in häuslicher Quarantäne, bis ein negatives Testergebnis vorliegt“, erläutert der medizinische Geschäftsführer Dr. Andreas Weigand.

Für Besucher gilt weiterhin die „1-1-1-1“-Besuchsregelung. Einmal täglich darf ein Patient von einem einzigen Besucher für eine Stunde besucht werden. Damit der Besucher das Krankenhaus betreten darf, muss er im Vorfeld vom Patienten als Kontaktperson benannt worden sein. Im begründeten Ausnahmefall kann eine zweite Kontaktperson für die Dauer des Aufenthalts bestimmt werden.