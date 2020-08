Westerholt: Golfturnier zugunsten der Deutschen Krebshilfe

Herten-Westerholt. Ein Benefizturnier richtet der Golfclub Schloss Westerholt am 9. August aus. Erlös dieser Veranstaltung kommt der Deutschen Krebshilfe zugute.

Der Golfclub Schloss Westerholt lädt am Sonntag, 9. August, zu einem Benefiz-Golfturnier zugunsten der Deutschen Kinderkrebshilfe ein. Das Turnier ist eines von insgesamt rund 100, die im Rahmen von Europas größter Benefiz-Golfturnierserie ausgetragen werden.

Bundesweit gehen in diesem Jahr Tausende Golferinnen und Golfer bei den 39. bundesweiten Golf-Wettspielen an den Start, um die Arbeit der Deutschen Krebshilfe und ihrer Stiftung Deutsche Kinderkrebshilfe zu unterstützen.

Die Besten können sich für das Bundesfinale in Hannover qualifizieren

Für die Teilnehmer des Turniers in Westerholt gibt es zudem einen sportlichen Anreiz: Die Brutto- und Nettosieger haben die Chance, sich in einem Regionalfinale für das Bundesfinale am 3. Oktober in Hannover zu qualifizieren.

Interessierte können sich für das Turnier in Westerholt anmelden. Alle Preise werden vom langjährigen Generalsponsor DekaBank, dem Wertpapierhaus der Sparkassen, gestellt.