Werkzeug gestohlen: Polizei Gelsenkirchen bittet um Hinweise

Gelsenkirchen-Erle. Diebe brechen in Erle Baustellen-Container auf und entwenden Werkzeuge. Polizei Gelsenkirchen ermittelt.

Nach einem Diebstahl auf einer Baustelle in Erle in der Nacht von Mittwoch (8. Juli) auf Donnerstag (9. Juli) sucht die Polizei Gelsenkirchen Zeugen, es fehlt hochwertiges Werkzeug.

In der Zeit zwischen 19 Uhr am Mittwoch und 6.10 Uhr am Donnerstagmorgen verschafften sich unbekannte Täter Zugang zur Baustelle am Stan-Libuda-Weg und brachen mehrere Container auf. Daraus ließen sie hochwertiges Werkzeug mitgehen und flüchteten unerkannt.

Die Polizei erbittet Hinweise unter 0209-3658112 (Kriminalkommissariat 21) oder unter 0209-3658240 (Kriminalwache).

Weitere Nachrichten aus Gelsenkirchen finden Sie hier.