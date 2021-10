„Werkstatt“ in Buer lockt mit Veranstaltungs-Dreierpack

Das Trio Jazz Smells spielt an diesem Sonntag in der Gelsenkirchener „Werkstatt“.

Gelsenkirchen. In der „Werkstatt“ in Gelsenkirchen-Buer findet am Wochenende ein Veranstaltungs-Dreierpack mit Konzerten und einem Poetry-Slam-Abend statt.

Ein Veranstaltungs-Dreierpack lockt an diesem Wochenende in die „Werkstatt“ an der Hagenstraße in Buer. Alle Kulturinteressierten dürfen sich dort auf zwei Konzerte und eine gehörige Portion Wortakrobatik freuen.

Los geht’s am Freitag, 15. Oktober, mit einem Konzert der beiden US-amerikanischen Musiker Matt Mottel und Thollem Mcdonas. Sie werden ab 19 Uhr in Buer erstmals gemeinsam auf der Bühne stehen. Zu hören gibt es Solo-Sets von beiden Künstlern, aber auch gemeinsame Stücke. Der New Yorker Matt Mottel gilt als äußerst vielseitiger Künstler, Performer und Autor, der ein umfangreiches Spektrum an Performances, Videos, Skulpturen und Musik produziert. Thollem Mcdonas ist ein ständig reisender Pianist, Keyboarder, Komponist, Improvisator, Singer-Songwriter, Aktivist, Autor und Lehrer. Eintritt: zehn Euro (ermäßigt: fünf).

Gitarrist Christian Hammer ist diesmal Moderator und Zuhörer

Tags darauf am Samstag, 16. Oktober, schlägt beim „Poesieduell“ wieder die Stunde der Poetry Slammer. Ab 19 Uhr treten sechs Künstlerinnen und Künstler auf und erhalten die Gelegenheit, das Publikum von sich und ihren eigenen Texten zu überzeugen. Wer am Ende gewinnt, entscheidet das Publikum. Jeder Slammer bekommt maximal sechs Minuten Bühnenzeit. Die Moderation des Abends übernehmen Dea Sinik und Tobias Reinartz. Der Eintritt ist frei. Ein Hut für Spenden geht aber herum.

Zum Abschluss am Sonntag, 17. Oktober, wird die etablierte Reihe „Hammer+3“ vorübergehend in „Hammer präsentiert“ umgetauft. Der Grund: Gitarrist Christian Hammer, der sich einmal im Monat drei musikalische Gäste einlädt, muss wegen einer Hand-OP pausieren und schlüpft diesmal „nur“ in die Rolle des Moderators und Zuhörers.

Schlagzeuger Wolfgang Ekholt schaut diesmal mit Jazz Smells in Buer vorbei

Zu Gast ist der Schlagzeuger Wolfgang Ekholt mit seinem Trio Jazz Smells. Ekholt, der zu den profiliertesten Schlagzeugern Deutschlands zählt, war in der „Werkstatt“ bisher immer in Kombination mit Christian Hammer, Martin Scholz an der Orgel und diversen Gästen zu hören. Diesmal schaut er mit den Bremer Musikern David Jehn (Kontrabass) und Klaus Fey (Saxophon) vorbei. Eintritt: 15 Euro („Werkstatt“-Mitglieder: zehn). Bei allen drei Veranstaltungen gilt die 3G-Regel. Um Anmeldung wird gebeten unter: info@werkstatt-ev.de.

