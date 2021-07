Werbegemeinschaft Buer schießt gegen die Stadt Gelsenkirchen

Gelsenkirchen-Buer. Um das Cityfest in Gelsenkirchen-Buer ist ein heftiger Streit entbrannt. Darum geht es, und das werfen sich Stadt und Werbegemeinschaft vor.

Ole Siemienski ist ein Freund des offenen Wortes. Der Vorsitzende der Buerschen Werbegemeinschaft nimmt nur selten ein Blatt vor den Mund, und derzeit hat er einen richtig dicken Hals, wie man im Ruhrgebiet so schön sagt. Der Ärger richtet sich gegen die Stadt Gelsenkirchen, konkreter Anlass ist das Cityfest Buer, das die Werbegemeinschaft für September geplant hatte. Und das jetzt nicht stattfinden wird.

Normalerweise, das ist man aus den vergangenen Monaten gewohnt, haben solche Absagen etwas mit der Corona-Pandemie zu tun. Die jetzige Absage, darauf legt Siemienski großen Wert, habe nichts mit Corona zu tun. „Wir sagen das Cityfest ab, weil es die Stadt Gelsenkirchen in viereinhalb Jahren nicht geschafft hat, uns einen Feuerwehrplan vorzulegen, mit dem wir planen und arbeiten können“, sagt Siemienski. „So lange wir den nicht haben, finden eben auf der Hochstraße keine Veranstaltungen statt: kein Cityfest, kein Buer Live, und auch kein Weihnachtsmarkt.“

Das wirft die Werbegemeinschaft der Stadt Gelsenkirchen vor

„Feuerwehrplan“: Damit ist der „Plan für Sondernutzung und Freiflächen“ gemeint, den jeder Veranstalter braucht. Dort ist genau vermerkt, wo etwa bei einem Stadtfest oder dem Weihnachtsmarkt Buden und Stände aufgestellt werden dürfen – und wo nicht, um Rettungswege frei zu halten. „Ich bin jetzt seit mehr als vier Jahren im Vorstand der Werbegemeinschaft“, sagt Ole Siemienski, „und genauso lange hat uns die Stadt einen solchen Plan in Aussicht gestellt – passiert ist nichts.“

Ist sauer auf die Stadt Gelsenkirchen: Ole Siemienski, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Buer. Foto: Joachim Kleine-Büning / FUNKE Foto Services

Bei den Veranstaltungen der vergangenen Jahre habe man immer „auf Zuruf“ gearbeitet, berichtet Siemienski. „Wir haben die Stände aufgestellt, oft genug ist es dann vorgekommen, dass beim Abnahmetermin ein Stand wieder versetzt werden musste, weil er auf einer Sperrfläche stand. Das konnten wir aber nicht wissen, weil wir keinen Plan hatten, an dem wir uns vorher hätten orientieren können.“ Um dieses Prozedere nicht bei jedem Fest zu erleben, wünscht er sich einen Plan, der für alle Stadtfeste Gültigkeit hat. „Wir werden aber immer wieder vertröstet“, beschwert sich der WG-Vorsitzende.

Diese Veranstaltungen plant die Werbegemeinschaft stattdessen

Statt, wie geplant, das Stadtfest am dritten Septemberwochenende zu feiern, setzt die Werbegemeinschaft nun auf Einzelveranstaltungen. So soll es am Sonntag, 19. September, ein „Stadtteilfrühstück“ auf der Domplatte geben, am Samstag vorher ist eine Musikveranstaltung im Robinienhof geplant – „vorausgesetzt, wir dürfen dort bis 1 Uhr Musik spielen“, sagt Veranstalter Markus Jansen, der für die Werbegemeinschaft in den letzten Jahren viele Feste organisiert hat.

Bezeichnet die Aussagen der Werbegemeinschaft als „in sich unschlüssig und fadenscheinig“: Stadtrat Christopher Schmitt. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Die Feuerwehrpläne für die Domplatte und den Robinienhof seien vorhanden, sagen Siemienski und Jansen, dort sei die Organisation kein Problem. Beiden betonen, dass sich die Kritik nicht gegen einzelne Akteure richte: „Wir wollen niemanden an den Pranger stellen, aber so geht es nicht weiter“, sagt Ole Siemienski.

So reagiert die Stadt Gelsenkirchen auf die Vorwürfe

Martinszug soll am 12. November stattfinden Für den 12. November hat die Werbegemeinschaft einen großen Martinsumzug geplant: Zahlreiche Verbände und Schulen sollen sich an der Großveranstaltung beteiligen, auch die Kirchengemeinde St. Urbanus ist im Boot. Allerdings, teilte Mit-Veranstalter Markus Jansen mit, gebe es mit der Stadt noch Abstimmungsprobleme, was den geplanten Weg des Martinszuges angeht. Jansen hofft aber, dass man möglichst bald zu einer einvernehmlichen Lösung kommen kann.

Bei der Stadt zeigte man sich irritiert über die Aussagen der Werbegemeinschaft. Man sei „enttäuscht über die Absage des Cityfestes“, bedauere auch den damit verbundenen Ausfall des geplanten verkaufsoffenen Sonntages. „Die Werbegemeinschaften von Buer und Gelsenkirchen-Altstadt haben sich auf den gemeinsamen verkaufsoffenen Sonntag am 19. September geeinigt. Die Aufkündigung dieser Vereinbarung durch die Werbegemeinschaft Buer trifft wesentliche Teile des Gelsenkirchener Einzelhandels in schwierigen Zeiten empfindlich“, so Stadtrat Christopher Schmitt.

Schmitt betont, dass die Werbegemeinschaft in Buer nicht auf die Angebote der Verwaltung eingegangen ist, das Cityfest wohlwollend zu begleiten. „Die Begründung der Absage mit einem fehlenden Plan ist in sich unschlüssig und fadenscheinig“, legt Schmitt dar und verweist hierzu auf die bisherige Verwaltungspraxis, die Aufstellung der Stände in einem Vor-Ort-Termin unter Beteiligung des Veranstalters und aller relevanten Dienststellen verbindlich zu klären. „Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg“, erklärt Schmitt. An diesem Willen fehle es der Werbegemeinschaft aber offenbar. In jedem Fall, so Schmitt, gelte das Unterstützungsangebot der Verwaltung für das Cityfest fort.

